Victor Rebengiuc, mesaj jenant după moartea lui Bogdan Stanoevici. Nu a avut pic de empatie

După ce celebrul actor Bogdan Stanoevici a murit la vârsta de 62 de ani, la Spitalul Pantelimon, colegul său de breaslă Victor Rebengiuc, lipsit de empatie, a declarat că actorul a murit de COVID-19, nu de infecțiile din spital.

Actorul Victor Rebengiuc este de părere că Bogdan Stanoevici murit din cauza coronaviruslui, nu de infecțiile nosocomiale din spital. Ba mai mult decât atât, celebrul actor susține că lumea trebuie să asculte de specialiști, nu de foști securiști.

Multă lume a trecut prin asta, asta e exprimarea bună, nu a rămas acolo. E o boală pe care o cauți. Dacă nu o cauți, nu o găsești. Ea te găsește chiar dacă te protejezi. Eu am stat liniștit acasă, nu m-am băgat în mulțimi și virusul tot a dat de mine, deși m-am ascuns cât am putut. Am avut două săptămâni de carantinare la domiciliu și asta a fost. Cu medicația care mi s-a dat am trecut peste.

El (n.r Bogdan Stanoeivici) a căutat chestia asta, cred că este o știre falsă că a murit din cauza nosocomialelor. Că ar trebui să moară toți cei care se infectează cu asa ceva în spitale. Asta e situația. Trăim o pandemie, este peste tot, în toată lumea, planeta e bolnavă în momentul de faţă, și toți trebuie să luptăm pentru a scăpa de această nenorocire.

De ce să nu ascultăm niște oameni care au posibilitatea să ne dea niște sfaturi bune, pentru că sunt specialiști în domeniu? În schimb, ascultăm fel de fel de foști securiști care vin și spun că nu e bine să fie stare de alertă. Cum vine treaba asta?”, a declarat Victor Rebengiuc pentru România TV .