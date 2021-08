Transsexualul Naomi, despre viața de escortă. Suma uriașă pe care o câștiga în doar 30 de minute: ‘Voiau să fie bătuți’ EXCLUSIV

Naomi a părăsit România în 2014, imediat după eșecul de la Eurovision, în speranța că talentul său vocal va fi mai apreciat peste graniță. Din păcate, odată ajuns printre străini, fără un ban în buzunar, solistul transsexual a făcut compromisuri de neimaginat, care, în timp, l-au aruncat în ghearele depresiei. Cu mare greutate și după îndelungi insistențe, Naomi a acceptat să ne povestească despre viața de escortă, în Germania și în Elveția: ”Unii clienți îmi cereau să îi bat cu mătura, să le pun lesă la gât. Am învățat totul despre această meserie de la o profesoară de istorie, care lucra în casele de toleranță”, ne-a spus Naomi, în exclusivitate pentru playtech.ro

Transsexualul Naomi, detalii despre viața sa

”Pentru o jumătate de oră, primeam și câte 1.000 de franci elvețieni”

Naomi a revenit recent în România, după șapte ani în care s-a ținut departe de show-biz-ul autohton, dar și de interminabilele scandaluri. Visa să strângă bani pentru a urca din nou pe scenă, pentru a străluci din nou în lumina reflectoarelor. Din păcate, viața transsexualului Naomi avea să se transforme într-un coșmar.

Ca să poată supraviețui printre străini, a devenit escortă. Îi este greu să povestească despre această perioadă neagră a vieții, care a adus-o pe Naomi în ghearele depresiei. Confesiunea pentru impact. ro se dorește a fi și un semnal de alarmă pentru tinerele care cred că viața de escortă e doar un lux.

Naomi ne-a vorbit, deopotrivă, atât despre banii câștigați, cât și despre partea întunecată a celei mai vechi meserii din lume: ”Câștigam bine în Elveția, pentru o jumătate de oră de companie, primeam și câte 1.000 de franci elvețieni. Eram escortă-masaj, este legal în Elveția.

Intri într-o bază de date, ca să nu pățești ceva, căci au mai fost necazuri cu clienții. Munceam doar în weekend și doar noaptea, când știam că unii clienți erau atât de băuți sau de drogați încât nici nu mai știau de ce au venit, scăpam repede de ei.

Nu voiam să fac sex fără prezervativ, dar clienții din toată lumea nu acceptă asta, sunt inconștienți. Îi convingeam, în cele din urmă, că așa e mai sănătos. Îi țineam mult de vorbă, știu să vorbesc în engleză, italiană, rusă, germană, chiar și în franceză, materie la care, culmea, în școală, am fost corigentă”.

”Clienții doreau să fie dominați, să le pui zgardă la gât și să îi bați cu mătura”.

Naomi a avut tot felul de clienți, cu cele mai ciudate dorințe: ”Mulți erau oameni de afaceri. Veneau în apartamentul meu închiriat, unii îmi aduceau flori. Erau persoane de toate vârstele, chiar și puștani, de 18-19 ani. Mă căutau apoi iubitele lor, să-mi ceară socoteală.

Unii s-au comportat foarte urât cu mine, alții, dimpotrivă, erau sentimentali. Am lucrat și în Germania, unde clienții doreau să fie dominați, să le pui zgardă la gât și să-i plimbi prin cameră sau să îi bați cu mătura. Pentru o astfel de întâlnire primeam cam 250 de euro.

Am învățat acolo multe lucruri de la o profesoară de istorie, avea vreo 50 de ani, știa cum să domine clienții, era expertă. M-am speriat însă de ce am găsit în acele case de toleranță, veneau și perechi. Nu am putut întreține relații intime în trei sau în patru, chiar dacă aș fi fost mai bine plătită. Cum să-ți aduci soția sau iubita la astfel de întâlniri și să asiști cum îți pipăie femeia altcineva?”, ne-a mai dezvăluit Naomi.

”Multe fete au cedat psihic, s-au sinucis!”

Celebrul artist transsexual trage un semnal de alarmă și le avertizează pe tinerele românce că viața de escortă nu înseamnă doar vacanțe exotice, petreceri și mii de euro în buzunar: ”Multe fete au cedat psihic, s-au sinucis. Nu este o soluție să scapi așa de foame, mai bine mănânci o ceapă și o bucată de pâine, până când vin vremuri mai bune, decât să ajungi escortă. Nu mai scapi de acest coșmar, te va urmări mereu și noaptea în somn.

Eu nu mai suport să mă atingă cineva, mi s-a spus că am nevoie de un psiholog”, a mai adăugat Naomi, pentru impact.ro. Naomi vrea să dea uitării vremurile grele: ”Vreau să revin în muzică, îi aștept pe fanii mei să vorbim, despre piesele muzicale, pe adresa mea de Instagram, n_a_o_m_y_2021_oficial”, ne-a mai zis celebrul transsexual.