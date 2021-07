Transsexualul Naomi aruncă showbiz-ul în aer! Cine este celebrul solist pe care l-a iubit în tăcere timp de zece ani: ”Îl așteptam în fața blocului!”. EXCLUSIV

Naomi, vestitul solist transsexual, a decis să revină definitiv în România. La întoarcerea din Elveția, Naomi ne-a povestit despre ultima relație, încheiată cu lacrimi și scandal, dar și despre actrița Rona Hartner, singura femeie cu care a făcut dragoste. Tot în exclusivitate pentru playtech.ro ne-a dezvăluit și numele artistului pe care Naomi l-a adorat, în tăcere, preț de zece ani: ”Din păcate, el iubea femeile!”.

Mărturii incendiare din partea transsexualului Naomi

Naomi s-a întors în România, după o poveste de dragoste cu năbădăi, trăită în Elveția: ”Am revenit în țară ca să uit de fostul iubit, cu care am stat șapte ani. Începuse să mă bată. În ultimele 8 luni, n-am mai suportat tăcerea și nici frica. M-am ales cu stări de panică și de anxietate, din care d-abia am scăpat”, și-a început Naomi seria dezvăluirilor, pentru playtech.ro

Artistul transsexual susține că n-avut noroc în dragoste, deși a iubit cu patos. Întrebat de reporterii impact.ro dacă a fost îndrăgostit de vreun artist sau de vreun sportiv român, Naomi ne-a făcut o confesiune care, cu siguranță, va arunca show-biz-ul în aer: ”Am fost îndrăgostită, aproape 10 ani, în tăcere, de Laurențiu Duță, solistul trupei 3 Sud-Est.

Cred că știe, pentru că, timp de 5 ani, în fiecare vară, mă duceam la Năvodari, orașul lui natal, și îl așteptam în fața blocului. L-am iubit doar așa, de la distanță, în tăcere. Mi-a fost rușine să îi spun vreodată. Părinții lui mă cunoșteau, mâncam la el în casă, știau că sunt de la o casă de copii. De la 16 ani ne știm și a durat 10 ani iubirea mea pentru Laurențiu Duță. Nu puteam să-mi permit nimic, pentru că Laurențiu a iubit dintotdeauna femeile”.

”Ea a tras de mine”

Naomi, amănunte picante despre Rona Hartner, singura femeie cu care a făcut amor: ”Ea a tras de mine”.

Naomi n-a ascuns că a făcut dragoste cu o femeie celebră, actrița Rona Hartner, în pauza filmărilor pentru pelicula ”Gadjo Dilo”, în 1997, când au jucat împreună. Naomi a dat timpul înapoi și ne-a oferit detalii picante despre acest episod amoros: ”Rona Harner a fost singura femeie din România cu care am făcut dragoste.

Ea a tras de mine, eu, în general, de copil, am fost și rămân cea mai timidă ființă, când vine vorba despre iubire. Pentru că n-am avut prea multe experiențe nu am știut cum să mă comport. O iubesc și astăzi pentru artistul Rona, mai vorbim”, ne-a mai declarat Naomi, în exclusivitate pentru playtech.ro Întrebată despre povestea de dragoste cu Naomi, Rona Hartner a răspuns, acum câțiva ani, printr-un verset: ”Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată”.

A locuit 15 ani într-un orfelinat, după ce a fost abandonat de părinți

Florin Moldovan, cum figurează Naomi în buletin, a fost abandonat de părinți la doar trei zile de la naștere. Până la 15 ani, a locuit într-un orfelinat din Luduș, apoi s-a mutat la Bucureşti, unde a urmat cursurile Şcolii Populare de Artă. Florin a fost distribuit, în 1997, în pelicula ”Gadjo Dilo”, unde a jucat alături de Rona Hartner și de Adrian Minune.

Și-a încercat norocul la Festivalul Mamaia și la Eurovision, în 2014. A ajuns în finala națională cu piesa ”Dacă tu iubești”. Naomi a părăsit țara imediat după competiție. A locuit în Germania și în Elveția: ”Țin la fanii mei, cât am stat la distanță de țară am corespondat cu ei pe Instagram, pe contul meu n_a_o_m_y_2021_oficial”.