Tora Vasilescu a împlinit 70 de ani. Ce secret a dezvăluit despre viața ei, abia la bătrânețe

Tora Vasilescu a împlinit luni, 22 martie, 70 de ani. Este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi, iar acum a vorbit despre viața ei din timpul pandemiei, dar și despre secretele frumuseții sale.

Actrița a avut și ea virusul care face ravagii peste tot în lume, însă din fericire a trecut cu bine peste boală și acum vorbește despre experiența sa.

Tora Vasilescu a avut o formă ușoară de COVID-19, cu toate acestea, actrița a avut și stări mai puțin bune, pe parcursul evoluției bolii.

„Să spunem că am avut perioade mai bune, perioade uneori puțin mai dificile cu respirația. Nu știu dacă vin de la nas, gât, urechi. Pentru că dacă te duci la un medic , te ia pe bucățele, nu ia ceasul întreg, ia câte o piesă”, a spus ea.

Vedeta a povestit cum este viața în Buftea, acolo unde și-a cumpărat o casă la curte și locuiește alături de soțul ei. Este mândră că a avut intuiția de a face acest pas pentru a avea o bătrânețe liniștită.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut această intuiție, pentru că mai nou nu mai cred decât în oamenii cu intuiție. Că așa, cei care ne spun că azi e bun ceva și mâine altceva, mulțumesc, nu. Am avut intuiție să-mi pregătesc din plin bătrânețea, să spunem. Cuvântul acesta l-am acceptat cu drag, pentru că e în ordinea firească și nu toată lumea are chiar oportunitatea de a prinde anii aceștia. Și sunt încă multe lucruri de experimentat, să spunem mai mult spre interior decât spre exterior. Însemnând voiaje și alte lucruri. Așa că să spunem că acest locșor pentru mine e Românica mea și îmi dă bucuria pământului, a naturii, a întoarcerii la natură, la comunicarea cu ea, cu Creatorul, cu ce vrem”, a spus actrița, într-un interviu oferit pentru Click.ro.