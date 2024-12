Cum arată acum Marv din Singur Acasă. ”Hoțul” s-a retras la o fermă și s-a apucat de sculptură

Daniel Stern a făcut un pas semnificativ departe de lumea Hollywood-ului. După ce a devenit un nume cunoscut la nivel mondial datorită lui Marv, celebrul personaj pe care l-a interpretat în Singur Acasă, actorul s-a retras la o fermă, unde s-a dedicat unei noi pasiuni: sculptura. Așa cum a declarat într-un videoclip de pe TikTok, Daniel Stern a lăsat în urmă cariera de actor și a ales o viață mai liniștită.

Ce mai face Daniel Stern, unul dintre hoţii din Singur Acasă

Deși Home Alone a fost un succes internațional imens, cu o continuare care a adunat milioane de dolari la box-office, Daniel Stern nu a fost mulțumit de salariul său din prima parte a francizei.

În timpul negocierilor pentru Home Alone 2: Lost in New York, acesta a realizat că ceilalți membri ai echipei, inclusiv Joe Pesci și Macaulay Culkin, aveau salarii mult mai mari.

Așadar, actorul a decis să își ia destinul în propriile mâini și a negociat o clauză profitabilă pentru drepturile de autor ale filmului, care i-a adus milioane de dolari. Această decizie i-a permis să se retragă din industria filmului fără presiuni financiare și să își urmeze pasiunile.

S-a retras departe de viaţa publică

Astăzi, Daniel Stern trăiește departe de agitația Hollywood-ului, pe o fermă unde își petrece timpul cultivând mandarine și crescând animale. În plus, își dedică majoritatea zilelor pasiunii sale pentru sculptură, specializându-se în crearea de statui din bronz pentru grădini și sufragerii.

Daniel Stern a arătat un clip în care lucra la o piesă numită ”Dancer On A Chair”, o statuie care înfățișează o femeie într-o rochie cu paiete într-o poziție grațioasă. Aceasta reflectă atenția și dedicarea pe care o pune în fiecare lucrare, el însuși glumind despre ”comportamentul TOC” din procesul de creație.

Vezi și Ce meserie inedită are acum Alex Pruitt, actorul din Singur acasă 3. Este de nerecunoscut, cum arată la 35 de ani!

Cât costă o piesă semnată de el

Cu prețuri care pot ajunge până la 35.000 de dolari pentru o piesă personalizată, Daniel Stern continuă să atragă atenția nu doar cu operele sale de artă, ci și cu noua sa carieră.

Fanii din întreaga lume i-au apreciat decizia de a-și urma visul și au lăudat succesul său atât în fața camerelor de filmat, cât și în fața celor de sculptură. Așadar, Daniel Stern a demonstrat că viața nu trebuie să fie limitată la un singur domeniu.

De la hoțul Marv din Home Alone la artistul de succes în domeniul sculpturii, actorul continuă să își depășească limitele și să surprindă publicul cu fiecare pas pe care îl face.

Vezi și Cum arată în prezent Kevin din „Singur acasă”. Actorul Macaulay Culkin a primit recent un rol într-un serial important!