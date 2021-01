Mihai Morar, mesaj manifest pentru milioane de români. Ce a spus despre vaccinare

În plină campanie de promovare a vaccinului anti-COVID-19 sunt încă mulți români care nu au încredere în ser și care susțin că vor refuza administrarea acestuia. Pe de altă parte, unele dintre vocile societății, în speță persoanele publice, se arată deschise în a-l face. Printre ele, și Mihai Morar. Prezentatorul a venit cu un punct de vedere în acest sens, argumentându-și acțiunea, pe când aceasta se va putea produce.

Mihai Morar, mesaj despre vaccinare. „Vreau să le arăt copiilor mei lumea asta călătorind, nu navigând pe net”

Mihai Morar și-a prezentat alegerea în ceea ce privește vaccinul împotriva noului coronavirus, pe contul său de Facebook, într-un mesaj, după un interviu cu doctorul Mihail, oferit în emisiunea sa din mediul online, ”Fain & Simplu”.

„DA, ALEGEREA MEA E SĂ MĂ VACCINEZ. Și îți respect alegerea ta, chiar dacă alegerea ta e aceea de a nu te vaccina.

DA, MĂ VACCINEZ. Pentru că umanitatea nu poate evolua decât atunci când oamenii au încredere în oameni. Am încredere că dascălii copiilor mei au grijă de ei. Am încredere că pilotul avionului vrea să îmi facă bine. Am încredere că acei zidari care au construit blocul mi-au vrut binele. Am încredere că oamenii care au creat vaccinul îmi vor binele.

Am încredere oarbă? Nu. M-am informat înainte să îi aleg pe fiecare. Îmi oferă încrederea mea siguranță absolută? Nu. Dar neîncrederea mi-ar face mult mai mult rău decât îmi poate face încrederea “informată”. Da, alegerea mea e să mă vaccinez. Și nu vreau să conving pe nimeni să o facă. Dar aș vrea să vă uitați înainte de a lua decizia sau de a-mi judeca decizia la podcast-ul “Fain & Simplu” cu medicul Mihail Pautov. E o conversație în care un medic vorbește cu blândețe și cu fermitate despre vaccin. Și despre tot ceea ce se “vorbește” despre vaccin”.

„ Sper ca prin vaccinul meu și tu, cel care nu te vaccinezi, să-ți iei înapoi libertatea”

“Te iubesc așa cum ești, chiar dacă nu te vaccinezi” mi-a spus Doctor Mihail la finalul podcastului. DA, MĂ VACCINEZ. Nu pentru că îmi doresc imunitate, ci pentru că mi-e dor de libertate. Mi-e dor să-mi văd copiii liberi în curtea școlii, vreau ca fiica mea cea mică să crească la grădiniță printre copii, nu doar în sufragerie printre jucării. Vreau să-mi fac Paștele și Crăciunul la ai mei, în curtea părintească, “paștele ei de pandemie”… Și vreau, dacă am chef, să beau cu tovarășii până la 3 dimineața și să cântăm îmbrățișați pe bordură în Centrul Vechi.

Vreau să alerg pe străzi kilometri întregi, Z.I.L.N.I.C, fără să se dea oamenii la o parte… Vreau să le arăt copiilor mei lumea asta călătorind, nu navigând pe net. Da, mă vaccinez. Pentru că îmi vreau aproapele aproape și tit ce mi-e drag, în brațe. DA, ALEGEREA MEA E SĂ MĂ VACCINEZ. Pentru că nelibertatea mă va costa ma mult decât un ac. DA, MĂ VACCINEZ. Și, cu toată dragostea, sper ca prin vaccinul meu și tu, cel care nu te vaccinezi, să-ți iei înapoi libertatea”, este mesajul lui Morar.