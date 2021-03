Ce vedete s-au vaccinat anti-covid-19. Ce mesaje le-au transmis fanilor după inoculare

Vedetele se întrec în poze și mesaje după vaccinarea anti-COVID-19. Bordea Cătălin, Mihai Budeanu de la 3 Sud Est, Maria Dragomiroiu sau Mihai Morar sunt doar câteva dintre persoanele publice care au dorit să se lase surprinsi de camerele de fotografiat în timp ce le era administrat serul împotriva noului virus.

Vedetele din România care s-au vaccinat anti-COVID-19. Mesajele pe care le-au transmis după fanilor

Vedetele din România au dat stardul la vaccinare încă din luna ianuarie a acestui an, când au început să se prezinte la spital pentru a le fi administrate serul anti-COVID-19. Mihai Morar, de pildă, s-a vaccinat în ianuarie și a arătat lumii momentul. Prezentatorul a publicat o fotografie cu el în timp ce i se administra doza de vaccin, iar zâmbetul i se putea observa chiar dacă purta mască de protecție.

„Doamne-ajută să ne facem bine”, a scris el în descrirea imaginii.

Dan Capatos s-a numărat, de asemenea, printre celebrii care au vrut să se imunizeze. În cazul lui a existat și o tensiune. Oamenii l-au acuzat că s-a băgat în față. Prezentatorul de la Antena 1 este hipertensiv, prin urmare a ținut să sublinieze că s-a programat pe platformă, intrând în a doua etapă de vaccinare.

Mihai de la 3 Sud Est s-a vaccinat după ce a fost în stare gravă din cauza noului virus

Mihai Budeanu, component al trupei 3 Sud Est, s-a vaccinat și el împotriva COVID-19, la mai bine de trei luni după ce a fost în stare critică din cauza noului coronavirus, la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Municipal Medgidia. Artistul se declară pro vaccinare și îi încurajează chiar și pe sceptici să facă acest pas, pentru a scădea riscul de îmbolnăvire și, în final, a opri blocajul cauzat de criza sanitară.

„Am fost într-o stare foarte gravă şi doctorii, chiar şi domnul doctor Ion Alexie din Las Vegas, m-au sfătuit să mă vaccinez pentru siguranţa mea. La 28 de zile de la ieşirea din spital am avut voie să fac vaccinul şi m-am programat. Am şi făcut testul de anticorpi. M-am vaccinat cu Pfizer, prima doză am făcut-o vineri, pe 26 martie fac şi rapelul. Am avut prioritate datorită stării grave pe care am avut-o.

Şi soţia mea se vaccinează pe 13 martie, dar cu AstraZeneca. Am rămas după vaccin 15 minute cu două asistente, care m-au recunoscut şi mi-au cerut să facem poze. La prima doză nu am avut nici o reacţie. L-am făcut la Hârşova, acolo am prins loc, totul foarte organizat. Lumea vrea sa intre în normalitate. Eu unul l-am făcut că aşa am simţit, nu vreau sa mai trăiesc vreodată episodul de atunci. Şi soţia mea şi copiii au avut boala, dar au avut forme uşoare”, a declarat el.

Și Lora s-a pozat în timp ce-i era administrat serul

„Cred că e al zecelea vaccin din viața mea. Am făcut eforturi să am creierii intacți… că nah… e și cel mai faimos vaccin dintre toate pe care le-am făcut. Hai doamne ajută!”, a declarat Lora pe InstaStories