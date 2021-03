Mihai Budeanu s-a vaccinat cu prioritate. Ce s-a întâmplat la 15 minute de la inoculare

Mihai Budeanu, membru al trupei 3 Sud Est, a trecut prin clipe grele în urmă cu trei luni, când a fost internat la Terapie Intensivă după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Artistul de 44 de ani a fost în stare gravă și a avut nevoie de plasmă. Schema de tratament recomandată de un medic infecționist care lucrează în SUA, și care conținea ivermectină, l-a salvat. Solistul s-a vaccinat și așteaptă rapelul.

Mihai Budeanu s-a vaccinat cu prioritate împotriva COVID-19

Starea de sănătate a lui Mihai Budeanu s-a îmbunătățit după o săptămână grea petrecută în secția de Terapie Intensivă. Artistul a fost salvat după ce a fost tratat pe baza unui protocol medical aplicat în spitalele din Las Vegas. El s-a vaccinat în 11 martie. Este programat la rapel la finalul acestei luni.

„Mă simt foarte bine. Sunt chiar ok. A fost una dintre cele mai grele încercări din viața mea. Cu toții credeam în acest virus, dar nu am știut că poate fi așa de periculos. Am stat o perioadă foarte lungă la ATI, la Medgidia, și uite că astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu și al medicilor, sunt în viață”, a spus vedeta la Digi 24, imediat după vaccinare.

Cântărețul a povestit că s-a programat la vaccin după 28 de zile de la externarea de pe secția de Terapie Intensivă. I-a fost deja administrată prima doză de la Pfizer și urmează ca pe 26 martie să efectueze și rapelul. De asemenea, și soția s-a imunizat în urmă cu o zi. Ei i s-a administrat serul de la AstraZeneca. Atât ea, cât și copiii au fost infectatți cu coronavirus, dar au dezvoltat o formă mai ușoară de boală.

El a avut prioritate la vaccinare din cauza stării grave în care a fost. Pentru moment, acesta se simte bine, ba chiar zâmbetul i-a revenit pe față la 15 minute după imunizare, când două asistente l-au recunoscut și i-au cerut să facă poză împreună.

„Nu vreau să mai trăiesc vreodată episodul de atunci”

„M-am vaccinat cu Pfizer, prima doză am făcut-o vineri, pe 26 martie fac şi rapelul. Am avut prioritate datorită stării grave pe care am avut-o. Şi soţia mea se vaccinează pe 13 martie, dar cu AstraZeneca. Am rămas după vaccin 15 minute cu două asistente, care m-au recunoscut şi mi-au cerut să facem poze.

La prima doză nu am avut nici o reacţie. L-am făcut la Hârşova, acolo am prins loc, totul foarte organizat. Lumea vrea sa intre în normalitate. Eu unul l-am făcut că aşa am simţit, nu vreau sa mai trăiesc vreodată episodul de atunci. Şi soţia mea şi copiii au avut boala, dar au avut forme uşoare”, a declarat Mihai Budeanu pentru Click.