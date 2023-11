Titi Aur, despre boacăna din trafic a lui Șerban Huidu, la 12 ani de la accidentul auto, soldat cu trei morți: ”Cred că au știut ce fac când i-au dat înapoi permisul auto!”. Sfatul psihologilor EXCLUSIV

”Cârcotașul” Șerban Huidu s-a ales cu o amendă de 200 de lei și cu trei puncte penalizare, după ce i-a tăiat calea, în trafic, unui șofer de taxi. Vestitul pilot de raliuri Titi Aur și psihologul Radu Leca și-au exprimat părerea despre șoferul Șerban Huidu, care, în urmă cu 12 ani, a fost implicat și într-un grav accident de mașină, în care trei persoane și-au pierdut viața. Și-a revenit, el, oare, complet, după acea traumă? Iată ce îl sfătuiesc cei doi specialiști, prin intermediul Playtech Știri.

Prezentatorul emisiunii Cronica Cârcotașilor (PRIMA TV) a fost implicat, zilele trecute, într-un accident rutier minor.

Incidentul a avut loc pe Calea Giulești din București, Șerban Huidu intrând în coliziune cu un alt șofer care conducea o mașină Bolt.

Nu au fost pagube majore și nimeni nu a suferit răni. Totuși, pentru nerespectarea regulilor de circulație, Şerban Huidu a primit o amendă de 200 lei și trei puncte penalizare. El povestea însă cu bucurie că a revenit în trafic:

”Am din nou permis de conducere, din august 2022, adică de vreo șase luni. Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul.

Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme. Am și șofer, are cine să mă ducă acasă.

Eu, personal, conduc foarte rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși”, dezvăluia Șerban Huidu, în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.