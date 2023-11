Şerban Huidu, accident rutier în Bucureşti. Realizatorul TV ar fi tăiat calea unui şofer

Anunț de ultimă oră! Celebrul prezentator de la Cronica Cârcotașilor, Șerban Huidu, a fost implicat într-un accident rutier. Din primele informații, vedeta ar fi fost cea vinovată pentru cele întâmplate, dar nu și-ar fi recunoscut vina în fața șoferului cu care s-a tamponat. El i-ar fi tăiat celuilalt calea, dar susține că este nevinovat.

Șerban Huidu, celebrul prezentator de la Cronica Cârcotașilor, a fost implicat din nou într-un accident rutier. Celebrul om de televiziune ar fi fost cel care a provocat incidentul, deși susține că este complet nevinovat.

Conform informațiilor obținute de la surse Antena 3 CNN, incidentul s-a produs pe Calea Giulești din București, în momentul în care autoturismul condus de Șerban Huidu a intrat în coliziune cu un alt șofer care conducea o mașină Bolt.

Șerban Huidu i-ar fi tăiat acestuia calea, iar șoferul de Bolt nu a mai putut controla autoturismul. Conform acelorași surse menționate anterior, Şerban Huidu ar fi fost amendat cu 590 lei, precum și 3 puncte penalizare pentru neasigurare la schimbarea benzii.

Când oamenii legii au ajuns la fața locului, șoferul de Bolt ar fi dat vina pe Șerban Huidu. Acesta a precizat, însă, că nu el este vinovat și a încercat să scape basma curată din această situație.

Așa cum este normal, cei doi șoferi au fost testați pentru consumul de droguri și stupefiante. În ambele cazuri, rezultatul a fost negativ, semn că erau lucizi în timp ce șofau, dar neatenția l-a costat scump pe celebrul prezentator TV.

Ambele mașini au fost avariate, dar nu este vorba despre daune grave. Autoturismele au putut pleca de la fața locului pe roți, fără să fie nevoie de intervențiile platformelor. Ambii șoferi au scăpat fără nicio zgârietură și nu au avut nevoie de ajutorul echipajelor de salvare.

Șerban Huidu și-a recuperat permisul de conducere abia anul trecu, după ce a stat mai bine de 10 ani fără să conducă. Acesta a provocat un accident rutier extrem de grav, soldat cu decese, motiv pentru care a rămas pieton și cu greu a găsit curajul de a urca din nou la volan.

„Am din nou permis de conducere din august 2022, adică de vreo șase luni. Mi-am luat carnet abia anul trecut, după 11 ani de când am avut accidentul. Am dat examen. Nu e adevărat ce s-a scris că mi l-am luat mai devreme.

Am și șofer, are cine să mă ducă acasă. Eu, personal, conduc foare rar, doar din când în când! Am stat și m-am gândit că nu am de ce că nu-mi iau permis, totuși”, a declarat Huidu, în emisiunea lui Denise Rifai.