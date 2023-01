Cum a provocat Șerban Huidu accidentul teribil în care au murit trei oameni. Detalii șocante, la 12 ani de la incident

Șerban Huidu și-a deschis sufletul și a vorbit pentru prima oară despre accidentul tragic produs în Brașov, în anul 2011, în care trei persoane au decedat. Prezentatorul de la Prima TV se afla la volanul mașinii personale, când a intrat pe contrasens și a lovit un alt autovehicul, iar 3 oameni și-au pierdut viața. A fost condamnat la închisoare, dar nu a stat nicio zi după gratii.

Recent, Șerban Huidu a fost invitatul lui Denise Rifai în emisiunea de la Kanal D. Pamfletarul de la Prima TV a stârnit numeroase controverse, de la accidentul în care a fost implicat în 2011. Viața lui s-a schimbat radical în urm accidentul rutier, mai ales că trei oameni au murit.

Deși au trecut 12 ani de atunci, Șerban Huidu a vorbit abia acum despre acel incident șocant. El a mărturisit că nu-și dorea să facă accident, însă toată lumea l-a acuzat, fără să știe ce s-a întâmplat de fapt.

„Spunea cineva că ce cred oamenii despre tine e imaginea ta, care poate fi indusă de foarte mulți factori. Conștiința ta în schimb, îți poate spune cine are dreptate și cine nu. După accident am aflat de la milioane de oameni ce s-a întâmplat la mine în mașină, deși nu erau acolo.

Mihai Găinușă și Șerban Huidu au fost cei care au pus bazele proiectului „Cronica Cârcotașilor”. Din păcate, cei doi prezentatori tv s-au transformat în cei mai aprigi dușmani și nu-și mai vorbesc de mai bine de 8 ani.

Conform Impact.ro, Șerban Huidu ar fi încercat să reia legătura cu Mihai Găinușă și să îl readucă în proiect, însă fără succes.

„Zero! Anul acesta am făcut 20 de ani de ‘Cronică’. În primul an, am fost singur. L-am sunat să vină să povestească pentru emisiunile speciale de 20 de ani. Nici nu mi-a răspuns la telefon. Nu mai vorbim din 2015 când, după un an de la plecarea din Cronica, când bătusem palma sa revină în emisiune. În ziua în care era pregătit totul pentru filmarea promo-ului, Găinușă întârzia. Și erau zeci de oameni care îl așteptau. Îl sun: Mișule, unde ești? La Disneyland, am uitat să îți spun că nu mai revin!”, declara Șerban Huidu, pentru Impact, anul trecut.