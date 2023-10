S-a aflat care este afacerea din care Şerban Huidu câştigă sume frumoase. În ce şi-a investit banii „cârcotaşul”, de fapt. Este afacerea momentului în România, astfel că nu mai există om de afaceri serios dacă nu are investiții în acest doemniu.

Șerban Huidu, ca și alți oameni din showbiz, a ales să investească banii câștigați din televiziune în imobiliare. Astfel, acum prezentatorul deține mai multe imobile pe care le închiriază.

Șerban Huidu a strâns o mică avere în cei 23 de ani petrecuți în industria televiziunii. Cunoscut în special pentru rolul său din emisiunea ”Cronica Cârcotașilor,” Șerban Huidu a făcut o serie de investiții în imobiliare care l-au ajutat să-și construiască un viitor financiar stabil.

Deși puțini știu acest lucru, Șerban Huidu a absolvit Facultatea de Economie Generală la Academia de Studii Economice din București. Însă, în ciuda educației sale academice în domeniul economiei, Șerban Huidu nu a profesat niciodată.

Încă din timpul facultății, acesta a început să lucreze în presă, punându-și astfel bazele carierei sale în domeniul media. Povestea lui în lumea mass-media a început cu un post de radio din București, unde și-a dezvoltat abilitățile în domeniul jurnalismului și divertismentului. Apoi, a luat o decizie importantă și a făcut trecerea la televiziune.

Într-un interviu, prezentatorul de la ”Cronica Cârcotașilor” a dezvăluit ce alte surse de venit are. Șerban Huidu a dezvăluit că banii pe care i-a câștigat de-a lungul anilor din televiziune i-a investit.

”Mai am și alte surse de venit pe lângă cele din televiziune. Banii pe care i-am câștigat de-a lungul timpului i-am investit în ceva clasic, e complicat să te apuci ceva ce nu știi să faci. Și-atunci am făcut niște case care aduc niște chirii, asta e toată filozofia de business. Niciodată nu spun niciodată (n.red.: altor investiții).

Dar să nu uităm că am făcut ASE-ul, am un master în economie. E greu să mă convingi cu specule de-alde criptomonede, de-alde piața de capital. Cine spune că azi are un leu și mâine face doi greșește flagrant”, spunea Șerban Hudiu, potrivit unica.ro.