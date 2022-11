Testul de inteligenţă al zilei. Care pahar are mai multă apă? Doar 3% dintre oameni reuşesc să ghicească în 11 secunde

Unul dintre cele mai tari teste de inteligență a devenit viral pe rețelele sociale, după ce internauții au greșit răspunsul corect în repetate rânduri. Privește cu atenție imaginea de mai sus și spune cât de repede ai găsit soluția corectă.

Testul de inteligență care îți pune mintea la contribuție

Dacă îți place să rezolvi puzzle-uri și jocuri analitice, atunci acest teaser este ideal pentru tine. Această ghicitoare reprezintă un test IQ distractiv, care te va ajuta să îți evaluezi nivelul de inteligență.

Există multe tipuri de puzzle-uri care îți testează capacitatea de concentrare, pe baza soluțiilor pe care le găsești pentru orice problemă.

Pentru a rezolva testul optic prezentat în acest articol, trebuie să folosești o minte creativă, deoarece soluția nu va fi atât de ușor de găsit. Doar 3% dintre internauți au reușit să dea răspunsul corect în mai puțin de 15 secunde.

Tot ce trebuie să faci este să te gândești care dintre următoarele pahare conține mai multă apă, ținând cont și de faptul că fiecare dintre cele patru recipiente conține un anumit obiect: o minge de golf, o ascuțitoare, un pix și o agrafă de hârtie.

O minte alertă poate rezolva acest puzzle în 15 de secunde, spun specialiștii. Trebuie să analizezi cu atenție fiecare opțiune prezentată în imagine. Privește, așadar, cu atenție imaginea.

Care este soluția corectă

Dacă nu te-ai prins care este răspunsul corect, soluția se poate verifica AICI. În testul prezentat mai sus, greutatea obiectelor plasate în paharele de apă te va ajuta să găsești un răspuns.

În prima figură, paharul cu apă are o minge de golf. Opțiunea cu numărul 2 are un ascuțitor, în timp ce în a treia figură avem un stilou, iar varianta cu numărul 4 are o agrafă în interiorul paharului.

De asemenea, dacă privești cu atenție imaginea, toate cele recipiente au același nivel de apă cu obiectele plasate în interiorul lor.

Prin urmare, în acest caz, paharul care are cel mai ușor obiect scufundat va conține cea mai multă cantitate de apă. Cel mai ușor și mai mic obiect este agrafa, rezultă că răspunsul corect este cea de-a patra figură.

