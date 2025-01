Brigitte Pastramă, Revelion de coșmar în Poiana Brașov. Ce i s-a întâmplat la petrecerea de la restaurant: „Cel mai odios EVER!”

Brigitte și soțul său, Florin Pastramă, au ales să petreacă noaptea de Revelion în Poiana Brașov, însă experiența s-a transformat într-o dezamăgire totală. După ce s-au întors din Dubai pentru a sărbători în țară, Brigitte a povestit despre problemele pe care le-a întâmpinat la hotelul unde a făcut rezervarea.

Brigitte Pastramă a dorit să marcheze trecerea în noul an într-un loc special, motiv pentru care a rezervat o masă la un hotel de lux din Poiana Brașov. Însă, potrivit vedetei, condițiile au fost departe de așteptări.

Nemulțumirile nu s-au oprit aici. Brigitte a criticat dur atât calitatea mâncării, cât și serviciile primite.

„Cel mai odios Revelion EVER! Mâncarea a fost rece, iar șeful de restaurant a cerut șpagă pentru a ne oferi locuri mai bune. Am fost tratați cu lipsă de respect pentru că eram doar noi doi, fără să oferim bani în plus. Am ajuns într-un balcon aglomerat, cu mese lipite, fără să vedem scena sau sala de jos.”