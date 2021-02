Teo Trandafir, revelație divină de la Dumnezeu. Ce l-a întrebat și ce i-a răspuns el

Teo Trandafir a făcut dezvăluiri uluitoare despre perioada când a fost la un pas de moarte. Vedeta susține că a avut o reveleție divină când se afla în comă.

Teo Trandafir, declarații uluitoare

Teo Trandafir a fost prezentă în emisiunea „40 de intrebări cu Denise Rifai”, unde a făcut dezvăluiri uluitoare despre ceea ce i s-a întâmplat în perioada când a fost în comă și când medicii nu i-au dat prea mari șanse de supraviețuire.

Prezentatoarea TV a vorbit despre cum a trecut prin cea mai grea încercare a vieţii ei, în anul 2011. Vedeta a fost la un pas de moarte, după o afecțiune la pancreas. Timp de peste trei luni de zile a stat internată într-un spital din Austria, unde a fost operată de pancreatita acută, însă medicii nu i-au dat prea multe șanse de supraviețuire.

Întrebată ce a gândit atunci când doctorii i-au spus ca nu are multe șanse, Teo a răspuns următoarele:

Vedeta a avut o revelație

Realizatoarea TV susține că în perioada respectivă a auzit voci și a văzut lucruri pe care nu le mai văzuse până atunci.

„Am auzit voci pe care nu le-am mai auzit până atunci şi am văzut lucruri. Doamne, tu eşti? Sunt singură pe aici? Asta am întrebat când m-am văzut într-o ceaţă groasă. Am simţit că mor. Şi am întrebat: Doar eu sunt pe aici, nu mai moare nimeni? Si Dumnezeu mi-a răspuns, mi-a spus că „nu”. Am întrebat: Mai mult de atât se poate? Si mi-a spus ca mai mult de atât nu e”, a completat ea.

„Imaginează-ți că ești pe un câmp verde!”

Vedeta a povestit întocmai ceea ce susține că a văzut și a simțit. Mai mult, a declarat că a comunicat cu Dumnezeu, iar Divinitatea i-a răspuns întrebărilor pe care vedeta tv i le-ar fi adresat.

„Când m-am trezit într-o cameră lăptoasă am întrebat dacă sunt singură. Am zis: Doamne, suntem 7 miliarde, pot să schimb şi eu o vorbă cu cineva? Şi mi s-a răspuns: Nu Teo, este o experienţă prin care trebuie să treci singură. Şi mi-am dat seama că nu prea e de glumă şi am întrebat cum aş face să trec în partea cealaltă. Cred că acolo erau sedativele care-şi făceau efectul pentru că mi s-a spus aşa: ”Imaginează-ţi că eşti pe un câmp verde. Că sub tine curge un râu albastru perfect, şi acest rău te va lua şi te va duce cu el acolo unde-ţi va fi mai bine”.

„Nu trecusem în partea ailaltă şi am fost foarte dezamăgită”

Teo Trandafir a mai povestit că a făcut întocmai ceea ce i s-a cerut si așa a ajuns sa vadă o pajiște prin care curgea un râu, iar corpul ei levita deasupra acestuia. Revelația vedetei, însă, a luat sfârșit în momentul când a doua zi dimineața s-a trezit, înconjurată fiind de personalul medical.