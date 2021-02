De ce nu merge niciodată Teo Trandafir la piață. A spus totul la Kanal D

Teo Trandafir este una dintre cele mai iubite prezentatoare din România. Chiar și așa, rareori a acceptat să ”se dezbrace” în fața publicului, astfel că emisiunea pe care o prezintă la Kanal D este un prilej prin care telespectatorii să o descopere, deși de la prima apariție pe sticlă au trecut mai bine de două decenii. Interviurile cu invitații săi relevă crâmpee din cum este ca om. Unul dintre aceste momente s-au întâmplat în ediția de azi a show-ului, în cadrul unei discuții cu soții Maria Dragomiroiu și Bebe Mihu. După un tăvălug de întrebări ca parte a unui test de iubire între cei doi, prezentatoarea TV a făcut o mărturisire despre sine.

Teo Trandafir nu merge niciodată la piață, a dezvăluit aceasta în emisiunea pe care o prezintă la Kanal D

Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe Mihu, au fost invitați astăzi, la ”Teo Show”, pentru a-și testa iubirea de 30 de ani. Cei doi au fost supuși unei probe de mare dificultate în care, separat, trebuiau să răspundă la întrebări despre partener, având la îndemână trei soluții. Ajuns la o neplăcere a cântăreței, soțul a răspuns că, dintre variantele valabile, singurătatea o înfioară pe aceasta. Printre alternative se număra și posibilitatea în care artista ar fi surprinsă la piață cu părul prins, fiind cunoscut faptul că podoaba sa capilară încă atrage toate privirile celor din jur.

Aici a completat chiar cea vizată, spunând că îi place să meargă la piață, dar că îi displace să primească pe gratis produse de la precupeții care o simpatizează. De acord cu opinia sa a fost Teo Trandafir, care a recunoscut că nu merge niciodată în târg pentru a lua fructe și legume tocmai din această pricină, dorind să ia contra cost tot ceea ce-și dorește fiindcă știe că eforturile vânzătorilor din spatele muncii lor de la tarabe este mare și merită plata pentru asta.

Cine este Teo Trandafir?

„Cred că un artist are nevoie să fie puternic. Herbert von Karajan, în momentul în care dirija coruri, închidea ochii pentru a păstra momentul pentru el. Asta nu însemna că el era un tip slab, ci se autoconserva, își conserva puterea. Pentru mine, într-adevăr, muzica, în momentul când mi-o oferi, pot să trec foarte ușor peste durerea fizică. N-ar nicio legătură cu puterea, însă. Arta și puterea vin din două zone complet diferite.

După părerea mea, am făcut ca arta și puterea să se suscină reciproc, dar am ajuns la concluzia că în 2020 arta a picat pe un loc pe care i l-aș oferi înapoi. Teo Trandafir este în fiecare zi alta. Întotdeauna trebuie să-mi răspund la două întrebări: cine ești și vrei. Întotdeauna răspunsul meu este corect, pentru că nu mă ceartă nimeni, dar, odatp ce oferi un răspuns corect la aceste întrebări, nu te minți, ești ok cu tine”, a declarat moderatoarea într-un interviu pentru ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.