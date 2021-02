Câți bani câștiga Teo Trandafir când făcea echipă cu Mircea Badea. Adevărul neștiut până acum

Este celebră, nonconformistă și directă, iar toți telespectatorii o admiră pentru felul său sincer de a fi. Teo Trandafir a vorbit despre ce salariu avea pe vremea când prezenta alături de Mircea Badea. Câți bani câștiga vedeta Kanal D când făcea echipă cu moderatorul de la În Gura Presei. Adevărul neștiut până acum tocmai a ieșit la iveală.

Teo Trandafir și Mircea Badea au fost colegi de platou acum aproape 30 de ani. În anul 1994, cei doi își făceau debutul în televiziune în emisiunea Bună dimineața, România de pe Antena 1. Deși au trecut mulți ani de atunci, iar carierele lor profesionale s-au separat, cei doi au rămas foarte buni prieteni. Mai mult, Teo Trandafir și Mircea Badea sunt considerați unii dintre cei mai apreciați și populari oameni de televiziune din România.

Invitată în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, vedeta Kanal D a mărturisit cât de greu i-a fost la începutul carierei în televiziune și cum a câștigat primii bani. Faimoasa moderatoare TV și-a amintit momentul în care a realizat care este, cu adevărat, valoarea banilor.

Pentru că și-a obișnuit fanii să fie mereu sinceră, directă și cinstită, Teo Trandafir a vorbit, tot la Denise Rifai în emisiune, despre ce salariu câștigă la Kanal D. Deși vedeta nu a dat nicio sumă precisă, a lăsat de înțeles că nu o duce rău pe plan financiar. Cu toate acestea, faimoasa blondină a specificat că nu reușește să își gestioneze foarte bine banii, pe care îi place să îi cheltuie pe diferite plăceri.

‘Ca un salariu să fie corect, tu trebuie să-ţi serveşti televiziunea suficient de eficient, încât salariul tău să se justifice. Dacă tu vii cu nişte figuri şi cu nişte răşini în cap şi spui că vrei 4 milioane şi tu aduci 200 de mii, înseamnă că eşti psihopat. Nimeni nu e obligat să te plătească pe tine cu cât ceri tu. Du-te în altă parte! Cât am câştigat nu e relevant. Eu între timp am mâncat, am dormit, am pierdut, am jucat pe viaţa vieţii. Am pierdut, s-a întâmplat, am riscat… tot bani se numesc. Că s-au dus pe apa sâmbetei… asta este. Pierzi, câştigi, negustor te numeşti.

Eu bani am făcut şi îi voi putea face în continuare. Nu sunt un foarte bun gestionar al banilor, îmi plac foarte mult casele, cred că am o slăbiciune. Nu sunt atât de bogată cât mi-aş dori să fiu. Dacă ne raportăm la un profesor universitar, da, sunt un om bogat. Dacă ne raportăm la un primar de comună, sunt un om atât de sărac’, a declarat Teo Trandafir pentru emisiunea lui Denise Rifai.