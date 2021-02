Teo Trandafir, despre salariul imens de la Kanal D: ‘Am și cheltuieli’

Teo Trandafir este una din cele mai iubite vedete din media românească, și asta de ani buni. Nu de puține ori s-au vehiculat sume imense când vine vorba de salariile pe care vedeta le-a încasat. Gazda emisiunii ”Teo Show” a decis să vorbească despre cât încasează pe lună și ce face cu banii.

Ca și în cazul altor vedete de televiziune, și Teo Trandafir a fost subiectul bârfelor, mai ales când vine vorba de salariu. Ultimele zvonuri o reclamau pe Teo ca încasând aproximativ 20.000 de euro pe lună de la Kanal D. Într-un interviu recent vedeta a decis să vorbească direct și sincer despre acest aspect, important, și mai ales ce face cu banii pe care-i încasează de la Kanal D:

”Imi aduc aminte de o perioada in care aveam salariul de 2.000 de lei, o vreme cand aceasta suma nu era mare lucru. Doar ca eram platita in bancnote mici si, la final de luna, primeam banii în plic, alaturi de fluturasul de salariu. Aceste informaţii sunt exagerări complet inutile. Sunt plătită decent. Au fost mulţi cei care şi-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat.

L-au înmulţit cu 12 luni şi au făcut ei socoteala cât am câştigat eu într-un an. Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil. Poate trebuie să pun nişte benzină, poate am nişte rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulţită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greşit! Pentru că, între timp, ai făcut nişte lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav.”, a declarat vedeta.