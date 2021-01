Cât câștigă Teo Trandafir și ce salariu are vedeta de televiziune, este o întrebare care se află pe buzele multora. Răspunsul acesta a venit chiar din partea ei. Vedeta a explicat cum stă treaba în ce privește remunerația ei.

Teo Trandafir este cu certitudine una dintre cele mai apreciate realizatoare de televiziune. Cu o experiență de zeci de ani în spate, vedeta Tv continuă să fie urmărită și să se numere printre preferatele telespectatorilor. Dar, ce venituri încasează vedeta, care apare zilnic pe micile ecrane de luni până vineri, a vorbit chiar ea.

În vârstă de 52 de ani, Teo Trandafir e cunoscută și iubită de milioane de români. De-a lungul timpului a știut să capteze atenția telespectatorilor să ajungă în topul preferințelor publicului și să se mențină acolo. Vedeta este cu siguranță o profesionistă desăvârșită, care își face meseria cu multa pasiune și devotament. Este spontană și are foarte mult umor, iar pentru asta publicul o iubește nespus.

A acumulat experiență lucrând o perioadă la Antena 1, apoi la Pro tv, iar în prezent, de câțiva ani de zile moderează emisiunea care îi poartă numele, de la Kanal D. Multe vedete au fost intervievate și s-au numărat printre invitatele prezentatoarei Tv.

De-a lungul timpului nu a avut parte numai de momente frumoase și vesele, așa cum lasă vedeta să se înțeleagă, fiind mereu cu zâmbetul pe buze. Teo a trecut și prin cumpene grele în viață dar, pe care vedeta le-a trecut cu bine și nu a lăsat niciodată să se citească greutătile pe chipul ei.

Deşi, Teo Trandafir a fost mereu discretă privind situația ei financiară și remunerația pe care o încasează, unii au speculat că ar avea un venit de 20.000 de euro pe lună, conform bugetul.ro. Vedeta a negat însă, acest zvon, spunând că suma nu este reală, numind-o ca fiind fabuloasă. A lăsat astfel sa se înțeleagă că ar avea un salariu mai mic.

De asemenea, prezentatoarea a a mai vorbit despre venitul ei și cu alte ocazii, când, la fel, făcea referire la zvonurile privind remunerația pe care o încasează de la Kanal D.

„Au fost mulţi cei care şi-au dat cu părerea despre salariul meu, mult umflat, l-au înmulţit cu 12 luni şi au făcut ei socoteala cât am câştigat eu într-un an.”, a declarat pentru libertatea.ro. „Nu au luat în calcul că poate plătesc chirie, că mănânc, am copil, poate trebuie să pun nişte benzină, poate am nişte rate. Nu, oamenii consideră că dacă tu ai o anumită sumă pe lună, odată înmulţită cu 12, iese exact suma pe care o ai într-un an. Greşit! Pentru că, între timp, ai făcut nişte lucruri, poate ai ajutat un prieten, poate ai avut un părinte bolnav,” a mai spus prezentatoarea.

După multe zvonuri legate de salariul său, Teo Trandafir a simțit nevoia să vorbească, explicând cum stă, de fapt, treaba și care este realitatea privind încasările. Aceste precizări au venit după ce s-a zvonit că vedeta ar fi negociat cu postul de televiziune Prima Tv, pentru o sumă exorbitantă.

Prezentă în emisiune lui Denise Rifai, Teo Trandafir a vorbit și despre acest subiect al banilor. Vedeta susține că nu este atât de bogată pe cât și-ar dori și nici nu este așa cum crede lumea că ar avea un salariu foarte mare. Conform spuselor sale, venitul ei ar fi unul mare comparativ cu al unui profesor universitar, dar mic comparativ cu al unui primar.

Cât am câştigat nu e relevant. Eu între timp am mâncat, am dormit, am pierdut, am jucat pe viaţa vieţii. Am pierdut, s-a întâmplat, am riscat… tot bani se numesc. Că s-au dus pe apa sâmbetei… asta este. Pierzi, câştigi, negustor te numeşti.

Eu bani am făcut şi îi voi putea face în continuare. Nu sunt un foarte bun gestionar al banilor, îmi plac foarte mult casele, cred că am o slăbiciune. Nu sunt atât de bogată cât mi-aş dori să fiu. Dacă ne raportăm la un profesor universitar, da, sunt un om bogat. Dacă ne raportăm la un primar de comună, sunt un om atât de sărac… încât după ce i-am vizitat casa şi mă întorc la mine, am impresia că am intrat în coteţul câinelui.”, a povestit Teo Trandafir în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.