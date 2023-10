”Talismanul” Alin Oprea a trăit emoții intense în luna de miere din Tenerife: ”În doi, la lumina lumânărilor!”. Ce dar de nuntă i-a oferit Medana Exclusiv

”Talismanul” Alin Oprea și Medana Oprea, mirii anului 2023, s-au răsfățat, după nunta de pomină, cu peste 500 de invitați, într-o binemeritată lună de miere. Ne-au vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre momentele romantice, petrecute în Tenerife, dar și despre volumul de poezii de dragoste, pe care Medana i l-a dedicat lui Alin, ca dar de nuntă, și a cărui lansare a avut loc în Spania.

În august, după o perioadă relativ lungă de relație, Alin și Medana au decis să facă nunta, iar invitații, 500 la număr, au avut parte de o seară de vis într-unc adru pe măsură.

Medana avea să povestească despre nunta Anului, cu 500 de invitați, spunând atunci că: ”Alin a rămas înmărmurit și extrem de emoționat când am apărut îmbrăcată în rochia albă, cu voalul pe cap. I-au dat lacrimile și, în timpul ceremoniei religioase.”

După momentul nunții, așa cum se obișnuiește, soții Alin și Medana Oprea, mirii anului 2023, au decis să plece în luna de miere, și au ajuns tocmai în Tenerife, despre care proaspătul însurățel ne-a povestit în exclusivitate.

Solistul trupei ”Talisman”, Alin Oprea, și frumoasa lui soție, Medana Oprea, și-au jurat credință, luna trecută, într-un cadru feeric, într-un complex de lux din Otopeni.

După petrecerea cu ștaif, cu nu mai puțin de 500 de invitați, și care a ținut până în zori, mirii anului 2023 au plecat în tradiționala lună de miere, unde și-au încărcat bateriile și au petrecut zile și nopți de neuitat, într-un cadru romantic, așa acum de altfel îi stă bine unui cuplu proaspăt căsătorit.

Artistul ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre superba lor vacanță din Tenerife, de unde au revenit cu amintiri de neuitat:

”Timpul s-a oprit în loc și am trăit momente de neuitat. Ne-am bucurat unul de celălalt și împreună de frumusețea naturală a insulei, de Ocean, de vegetația luxuriantă, dominată de palmieri și de cactuși, de o climă foarte blândă și de bucătăria mediteraneană.

Și Medana s-a arătat încântată de acest concediu, de timpul prețios petrecut alături de soțul ei, Alin Oprea.

Proaspăta doamnă Oprea spune că i-a oferit soțului un dar inedit, ca simbol al dragostei imense pe care i-o poartă:

”Am avut parte de momente sublime, în luna de miere. Am fost plecați în Tenerife, unde am reușit să ne deconectăm total și unde am avut parte de niște peisaje absolut superbe”, ne-a spus ea.