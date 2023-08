Alin Oprea îi pregătește miresei sale o nuntă ca în basme: ”Medana m-a cules de jos, m-a iubit, așa cum eram, cu averea confiscată” EXCLUSIV

Se apropie Nunta Anului 2023! Solistul Alin Oprea și soția lui, Medana, își vor jura credință, la altar, apoi vor încinge un chef pe cinste, cu 500 de invitați. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Alin Oprea ne-a oferit detalii impresionante, din culisele emoționantului eveniment, de luna viitoare. Din meniu, nu vor lipsi nici tradiționalele sărmăluțe cu mămăliguță și nici vinurile de soi, din podgoriile românești.

Showbiz-ul românesc se pregătește de o nouă nuntă de răsunet, cea a lui Alin Oprea și Medana, despre care artistul declară că ”Medana m-a cules de jos, m-a iubit, așa cum eram, cu averea confiscată”. Într-un dialog recent cu Redacția Playtech Știri, în exclusivitate, Alin Oprea a dezvăluit și faptul că piesa ”Valsul mirilor” ar fi compus-o din dragoste pentru viitoarea sa soție, Medana.

Playtech Știri: Tu și aleasa inimii, Medana, veți fi cu siguranță mirii anului 2023. Veți avea 500 de invitați și 8 perechi de nași, adevărate recorduri în showbiz. Cine va susține recitaluri la petrecere? Vei cânta Valsul mirilor, pe care, de altfel, l-ai și compus?

Alin Oprea: Valsul mirilor va fi probabil singura piesă pe care o voi cânta. Este cadoul meu de suflet pentru Medana, dar și pentru invitații noștri. Am încredere că această piesă va deveni un adevărat „imn” al mirilor din România, pentru că am pus tot sufletul în muzică, versuri, orchestrație și interpretare, nu ai cum să nu vibrezi la unison cu acest cântec.

Playtech Știri: Veți respecta tradițiile, cu furatul miresei sau cu jartiera la picior? Sau vei fi cu ochii pe Medana toată seara?

Playtech Știri: Ce anume mâncăruri veți avea la masă? Vor fi și sărmăluțe cu mămăliguță și purceluși la proțap? Dar vinuri românești?

Ca orice orice mireasă, inclusiv Medana și-a dorit o rochie superbă, așa că a apelat la un designer experiimentat care să-i creeze viitoarei mirese rochia perfectă, iar Alin Oprea ne-a dezvăluit cine este creatorul de modă care-și va pue semnătura pe rochia de miresaă ce va fi îmbrăcată de Medana.

Playtech Știri: Ce designeri vă vor realiza ținutele de miri? Ai văzut deja rochia ei de mireasă?

Nu am văzut rochia/rochiile de mireasă, însă costumul de mire este superb, turnat, perfect pentru mine.

Playtech Știri: Medana va purta tocuri foarte înalte? Ce înălțime aveți, de fapt, fiecare?

Alin Oprea: Medana nu are nevoie de tocuri foarte înalte, pentru că ea are înălțimea perfectă, de 1,70 m. Iar eu am 1,90 m.

Pantofii ei sunt o creație Jimmy Choo, cumpărați din Saint-Tropez, iar tocul lor este mediu, dorindu-se o variantă cât mai confortabilă pentru ziua nunții.