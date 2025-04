Ce pensie are Laura Lavric, în 2025. Îndrăgita cântăreaţă de muzică populară se plânge de guvernanţi: „Nu se poate aşa ceva”

Cântăreața de muzică populară laura Lavric s-a revoltat împotriva politicienilor români care au adus țara în starea în care este astăzi, când pensionarii sunt nevoiți să se descurce cu o pensie extrem de mică, în timp ce toate alimentele sunt din ce în ce mai scumpe.

S-a aflat ce pensie are Laura Lavric, după o viață de muncă

Laura Lavric nu mai are nevoie de nicio prezentare. Cântă și îi încântă pe români cu muzica ei de zeci de ani. Interpreta de muzică populară se pare că a ajuns la capătul răbdării și nu îi mai suportă pe politicienii români, care, în opinia ei, nu fac altceva decât circ, fără să îi intereseze de soarta românului de rând.

Vedeta în vârstă de 78 de ani a spus și ce pensie câștigă, după o viață de muncă. Spre norocul ei, Laura Lavric nu trăiește din pensia de doar 2500 de lei pe lună, spre deosebire de cei mai mulți dintre pensionarii din România.

Revoltată la adresa politicienilor români

„Pensia mea e de 2.500 de lei, din care numai 300 de lei mă costă medicamentele. Dar, eu am avut grijă, încă de la început, ca o familie de oameni gospodari ce suntem, să fac în așa fel încât să nu trăiesc nepărat din acești bani, ci să pun deoparte, din concertele susținute o viață întreagă. Am fost artistă, m-a iubit lumea, am câștigat bine.

Nu trebuie, tu, ca artist, să arunci cu banii, la tinerețe, iar la bătrânețe să ajungi un amărât și să cerșești bani pentru o operație, care să-ți salveze viața”, a declarat artista pentru Click!

Vedeta îi compătimește pe românii ieșiți la pensie, care nu se descurcă deloc cu veniturile lor mici. A văzut cum se descurcă pensionarii, zilele trecute, când a fost la piață și a văzut un bătrânel care a cumpărat doar două mere. A recunoscut că i-au dat lacrimile.

”Nu se poate așa ceva!”

„Sincer, nu știu cum pot trăi oamenii cu pensiile astea mici, cu 2.000 lei lunar, din ce achită totul? Deunăzi, am văzut la piață un pensionar care a cumpărat numai două mere, nu avea bani de un kilogram. Mi-au dat și lacrimile, nu se poate așa ceva!

Unde s-a ajuns, în țara asta? România e o țară frumoasă și bogată, rânduiala e proastă. Pot să câștige și miliarde, dacă nu știu ce să facă cu banii, calici mor!

Dacă în capul țării nu e rânduială, nu vom trăi bine…Păi, ce vedem la televizor, ce ne oferă politicienii? Numai scandaluri, circ, parcă suntem la balamuc! Am zis că, după Revoluția din 1989, vom trăi și noi ca în Occident.

Da, de unde? România este cea mai frumoasă țară, dar și cea mai calică din Europa… Nu e normal! Să se gândească bine cine va veni și va conduce această țară. Trebuie să le ofere tuturor românilor un trai decent, acum suntem pe marginea prăpastiei!”, a mai adăugat Laura Lavric.