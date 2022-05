Dezvăluirile lui Alin Oprea despre iubirea pe care o trăiește în acest moment. Anunțul artistului

Artistul Alin Oprea a făcut declarații despre povestea de dragoste pe care o trăiește de câțiva ani cu femeia care îl face fericit. Alin Oprea a vorbit și despre nuntă, dar și despre alte planuri de viitor pe care le au. Alin Oprea se iubește cu Medana, femeia care l-a făcut să se simtă din nou împlinit.

Alin Oprea a suferit din dragoste, însă acum are parte numai de clipe de fericire. Artistul a fost invitat în emisiunea Xtra Night Show unde a povestit cum decurg lucrurile în relația sa. Alin Oprea nu exclude nici o potențială nuntă cu iubita sa, după o fostă căsnicie de lungă durată care s-a finalizat cu scandal.

Medana a fost cea care l-a sprijinit pe Alin Oprea în momentele grele din viață și o consideră îngerul lui păzitor.

„Cred că Dumnezeu a făcut să apară în viața mea exact în momentele cele mai grele, pentru că din păcate pentru mine, toată viața am fost un om sensibil care s-a implicat cu tot ce a putut 100% și atunci când viața îți joacă anumite feste suferi, însă orice suferință are un final.

Alin Oprea a mai spus că cei doi s-au concentrat mai mult pe a construi o relație puternică, bazată pe respect, iubire, fidelitate. Artistul și iubita sa nu exclud nici posibilitatea unei nunți.

„Noi am făcut tot posibilul ca această relație să fie cât se poate de puternică. Am fost tot timpul atenți, am comunicat foarte mult când orice moment mai sensibil a apărut, astfel încât respectul, iubirea, fidelitatea și toate principiile de bază ale relației să rămână intacte și am fost mai puțini atenți la lucrurile astea tradiționale, nuntă, logodnă.

Eu cred că logodna este o declarație de dragoste pe careți-o poți face fără să dai un inel, fără să o ceri de nevastă. Pur și simplu, felul în care te comporți cu cineva spune totul. Vom face și pașii tradiționali, dar când va fi timpul. Nu forțăm nimic în relație. Nu mai durează mult, dar nu ar fi putut fi un moment secret’’, a mai spus Alin Oprea pentru sursa citată.