Medana Oprea, dezvăluiri din culisele Nunții Anului, cu 500 de invitați: ”Alin a plâns, ca un copil”. Povestea din spatele rochiilor de mireasă, cu perle aduse tocmai din Dubai EXCLUSIV

Alin și Medana Oprea, au fost mirii anului, vinerea trecută, când și-au jurat credință. Medana ne-a oferit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, detalii interesante, din culisele nunții lor de basm, unde, pentru câteva minute, a și plouat cu găleata: ”E semn de belșug”.

Medana a avut o nuntă de basm, vinerea trecută, când a dănțuit, ca o prințesă, la petrecerea cu peste 500 de invitați și zece perechi de nași.

Citește și: Nunta anului în showbizul românesc.

Ea ne-a povestit, cu entuziasm, despre fericitul eveniment, unde a strălucit, în cele două rochii de mireasă, la brațul celebrului mire Alin Oprea, solistul trupei ”Talisman”.

Playtech Știri: Bună, Medana, să aveți o căsnicie frumoasă și fericită! La nunta voastră, a și plouat. Se spune însă că va fi un mariaj cu spor, cu belșug…

Considerată de unii nunta anului, cei doi miri au avut parte de momente inedite, pline de emoție.

Citește și: Semnul bun de la nuntă. Gheorghe Turda, dezvăluiri în premieră de la mega-evenimentul cu 500 de invitați EXCLUSIV

Am întrebat-o pe Medana și despre cum a reacționat mirele, mai ales la vederea rochiei albe de mireasă:

PȘ: Ce a zis Alin, soțul tău, când te-a văzut îmbrăcată în superba rochie albă de mireasă? Cum a reacționat? El ți-a dedicat și ”Valsul mirilor”, piesa fiind compusă de Alin, special pentru tine. Cum te-ai simțit, în acea seara, a fost, așa cum ai visat, ca o nuntă de basm?

Medana Oprea: Alin a rămas înmărmurit și extrem de emoționat când am apărut îmbrăcată în rochia albă, cu voalul pe cap. I-au dat lacrimile și, în timpul ceremoniei religioase. Am simțit efectiv cât este de fericit pentru realizarea unui vis pe care îl aveam amândoi, încă din 2019, dar care părea imposibil, pe atunci. Și, totuși, în fața iubirii adevărate, imposibilul nu există. În seara nunții mele m-am simțit ca o regină.

Ceea ce nu au spus, ținând secret, este că perechea de miri a avut nu mai puțin de 10 perechi de nași.

Playtech Știri: Cum a fost la petrecere, ați respectat și anume obiceiuri? S-a furat mireasa, de pildă?

Medana ne-a dezvăluit că acest moment l-a emoționat cu adevărat pe partenerul ei de viață:

Playtech Știri: Ce daruri de suflet ați primit?

Medana Oprea: Am primit foarte multe flori și cadouri de suflet, pe unele nici nu am reușit încă să le deschid.

Curioși să aflăm ce surprize i-a pregătit Alin Oprea, am încercat săa flă de la proaspăta mireasă care sunt planurile de după nuntă, adică despre proverbiala lună de miere:

Playtech Știri: Imediat după nuntă, Alin s-a grăbit să ajungă la concerte, având contractele deja semnate. Când veți pleca însă în luna de miere, ce loc frumos și romantic ați ales?

Cum o nuntă a anului nu se poate fără o rochie de mireasă elegantă, am reușit să află de la Medana și cine s-a ocupat de crearea rochiei de mireasă și cum au decurs lucrurile, iar răspunsurile legăsiți mai jos:

Playtech Știri: Povestește-ne despre superbele rochii de mireasă, purtate în ziua nunții, despre colaborarea cu designerul Sonia Trifan. Cum ați ales modelele?

Când am probat rochia albă și mi-a pus voalul alb pe cap, am plâns amândouă de emoție și ne-am îmbrățișat. Mă bucur enorm de prietenia noastră, pentru că aceste momente ne-au apropiat și mai tare și am descoperit câte valori comune avem. Este o femeie superbă, un designer desăvârșit și un om cum rar mi-a fost dat să întâlnesc.

Medana Oprea: Colaborarea cu Sonia Trifan a fost de bun augur în viața mea. Am simțit-o ca un înger păzitor, care a avut un rol foarte important, exact în momentul în care era nevoie de ea. Am fost super încântată de ambele rochii, la care Sonia a pus atât de mult suflet, dovada că au și ieșit perfecte.

Află și: Gheorghe Turda, invitat special la nuntă Marele artist, dezvăluiri despre eveniment EXCLUSIV

Designerul vedetelor, Sonia Trifan, autoarea celor două rochii de mireasă, purtate cu eleganță de Medana Oprea, vineri, la cununia ei religioasă cu Alin Oprea, ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, povestea din spatele tradiționalelor ținute de nuntă:

”Medana și-a ales rochii de basm, de prințese. Toate materialele ambelor ținute au fost aduse de mine, din Istanbul, ne-am consultat, totul a fost ales împreună. Rochia turcoaz-bleu a avut peste 200 de trandafiri roz, iar cea albă a avut peste 800 de perle speciale, aduse din Dubai, sidefate.

A fost un maraton al rochiilor, ne-am apucat de lucru în jur de 15 august, pe Medana n-am avut-o programată, dar a devenit o prioritate. Îl cunosc pe Alin Oprea, de peste 15 ani, el mi-a cântat ”Valsul mirilor”, la nuntă, a rămas de atunci în sufletul meu.

Am cunoscut-o pe Medana când ne-am văzut la București, pentru rochii, și am avut acea stare că face parte din mine, ne-am completat una pe cealaltă, a fost o chimie, am sfârșit prin a deveni foarte bune prietene. Am stat la nunta lor 12 ore, cu toată echipa, eu, asistenta mea, cei de la machiaj și de la coafură, ca să o schimbăm și în cea de-a doua rochie și ca să arate mereu perfect”.