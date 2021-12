Talentul ascuns al Reginei Elisabeta. A fost dezvăluit abia acum de către o prietenă apropiată

Asistenta și prietena apropiată a Reginei, pe nume Angela Kelly, care o cunoaște de mai bine de 30 de ani pe Regină, a dezvăluit o abilitate neobișnuită a Majestății Sale. Foarte puțini oameni pot pretinde că o cunosc cu adevărat pe Regina Elisabeta și că îi cunosc abilitățile și talentele ascunse.

Care este talentul ascuns al Reginei Elisabeta

Dar una dintre ele este Angela Kelly, despre care se spune că este foarte apropiată de Majestatea Sa. Și ea a dezvăluit odată că monarhul este de fapt un mare imitator și că poate să imite accentele altora.

Într-un interviu din 2007, Angela Kelly a dezvăluit chiar că regina îi imită accentul din Liverpool. Ea a spus: „Ne distrăm foarte mult împreună. Regina are un simț al umorului rău și este o imitatoare grozavă.

„Ea poate să imite toate accentele, inclusiv pe ale mele”.

Se pare că regina are un „simț al umorului„

Angela, care era fiica unui muncitor portuar din Liverpool, a primit sprijinul Reginei pentru cartea în care spune a povestit tot, denumită, The Other Side of The Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe.

Decizia de a susține cartea este fără precedent, ceea ce demonstrează cât de apreciată este de către regina.

Angela este responsabilă pentru felul în care arată Majestatea Sa în public și chiar a realizat câteva dintre cele mai memorabile look-uri ale sale. După o perioadă în care a avut câteva probleme de sănătate, Regina de 95 de ani i-a asigurat pe toți că se simte „mult mai bine” și „așteaptă cu nerăbdare” întâlnirea tradițională de Crăciun la moșia sa din Norfolk. De asemenea,

Regina ar fi „hotărâtă” să meargă la biserică cu restul familiei, dar, ca și în anii precedenți, va fi condusă cu mașina la biserică. Printre oaspeții de Crăciun, se vor număra Prințul Charles și Ducesa de Cornwall și Ducele și Ducesa de Cambridge și cei trei copii ai lor.

Despre Regina Elisabeta a II-a

Elisabeta a II-a este regina Regatului Unit și a altor 14 tărâmuri ale Commonwealth-ului. Elizabeth s-a născut în Mayfair, Londra, ca primul copil al ducelui și al ducesei de York (mai târziu regele George al VI-lea și regina Elisabeta). Tatăl ei a urcat pe tron ​​în 1936, după abdicarea fratelui său, regele Edward al VIII-lea, făcându-o pe Elizabeth moștenitoarea prezumtivă.

A fost educată în mod privat acasă și a început să-și asume sarcini publice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, servind în Serviciul Teritorial Auxiliar. În noiembrie 1947, s-a căsătorit cu Philip Mountbatten, fost prinț al Greciei și Danemarcei, cu care are patru copii: Charles, Prinț de Wales; Anne, Prințesa Regală; Prințul Andrew, Duce de York; și prințul Edward, conte de Wessex.