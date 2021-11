Cum va pedepsi Regina Elisabeta postul BBC din cauza unui documentar despre prinții William și Harry

Un documentar nou despre Prințul Harry și Prințul William ar putea să aducă multe probleme pentru BBC. Reginei Elisabeta nu i-au convenit informațiile dezvăluite despre nepoții ei în primul episod lansat în Marea Britanie la începutul acestei săptămâni, astfel că s-ar gândi la o pedeapsă.

Ce poate să pățească BBC din cauza unui nou documentar

Relația pe care o au Prințul Harry și Prințul William se află din nou în centrul atenției! Jurnalistul Amol Rajan a realizat un serial în două părți despre cei doi. Totuși, noul proiect ar putea să aducă numeroase probleme pentru BBC. Jubileul de Platină ar putea să nu mai fie difuzat la respectivul post TV.

Regina Elisabeta o să sărbătorească 70 de ani de domnie prin diferite parade, un concert și alte evenimente care o să aibă loc în luna iunie. Jubileul de Platină este așteptat de foarte mulți britanici, de aici și îngrijorarea față de efectele pe care ar putea să le aibă serialul pentru BBC.

Serialul ‘The Princes and the Press’ prezintă interviuri cu jurnaliști cunoscuți, iar în el apare și avocata lui Meghan Markle, Jenny Afia, care a negat vehement că a fost greu să lucreze pentru Ducesa de Sussex, care s-a mutat în America alături de partenerul său, Prințul Harry.

Ce serial a lansat BBC. Familia Regală a reacționat imediat

Multe interviuri au fost filmate în urmă cu mai bine de un an, înainte de apariția pe care au avut-o Meghan Markle și Prințul Harry la emisiunea moderată de Oprah Winfrey. Cu toate acestea, surse anonime au declarat pentru The Mail on Sunday că Familia Regală nu este mulțumită.

Mai exact, Familia Regală ar fi furioasă atunci când vine vorba despre acest proiect. Regina Elisabeta și rudele sale s-ar putea gândi la un boicot pentru BBC în urma serialului. Totul a părut să fie confirmat în momentul în care a fost difuzat primul episod.

O declarație comună a fost lansată de către Palatul Kensington, Palatul Buckingham și Casa Clarence.

„O presă liberă și responsabilă este de o importanță vitală pentru o democrație sănătoasă. Cu toate acestea, prea des sunt prezentate ca fapte afirmații exagerate și nefondate venite din surse anonime și este dezamăgitor când cineva, inclusiv BBC, le acordă credibilitate.”, se arată în declarație.

Ce probleme ar putea să aibă BBC

Acum, jurnalistul Richard Kay, care a fost printre ultimele persoane care a vorbit cu Prințesa Diana înainte de accidentul tragic din 1997, a făcut dezvăluiri uluitoare. Acesta a mărturisit că serialul ar putea afecta acoperirea pe care o are BBC cu privire la Jubileul de Platină.