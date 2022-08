Stațiunea din Grecia unde avioanele aterizează lângă plajă. Trec la câțiva metri de oameni

Stațiunea din Grecia unde avioanele aterizează lângă plajă. Acestea trec la câțiva metri de oameni. Turiștii care se află pe acea plajă au avut deja parte de experiența vieții, după ce au asistat de la o distanță foarte mică la aterizarea unui avion Airbus A321neo. Aterizarea a fost foarte aproape de turiști, iar ei parcă aproape că puteau atinge avionul aflat în zbor, dacă săreau puțin mai mult de la pământ. Imaginile au devenit virale în mediul online.

Grecia oferă senzații tari turiștilor, nu numai plaje cu nisip fin și apă cristalină. Este vorba despre o plajă din orașul Skiathos, care se numără printre cele mai atractive plaje din Grecia, pentru turiștii care trăiesc periculos. Aeroportul din localitate a fost construit foarte aproape de plajă, fiind despărțit numai de o stradă.

Imediat după ce se traversează de la plajă, se ajunge pe pista aeroportului, iar avioanele aterizează de foarte multe ori foarte aproape de turiștii care se află pe plajă și pe strada respectivă. O astfel de aterizare foarte apropiată a fost surprinsă de mai mulți turiști.

Despre Skiathos

Skiathos este cea mai populară insulă dintre Sporadele de Nord. Ea se află la est de portul Volos și nord de insula Evia. Insula are multe locuri minunate pentru turiștii de toate vârstele, care, de cele mai multe ori revin an de an să le revadă.

Insula Skiathos este, fapt, extinderea Muntelui Pelion, iar peisajul reflectă acest fapt prin toți porii: insula este de un verde intens, are păduri imense și este înconjurată de apele turcoaz ale Mării Egee. Mai mult, peisajul este întregit de plantații de măslini, pruni, migdali și podgorii de viță de vie.

Atracții turistice Skiathos

Relieful montan și vegetația bogată merită fiecare vizită. Pentru cei care vin aici, ei pot să viziteze Mănăstirea Kounistras pe delaurile din spatele satului Troulos.

În Troulos, poți poposi la o tavernă să savurezi o băutură răcoritoare și o mâncare tradițională. Ruinele Kastro sunt un alt obiectiv turistic ce merită vizitat, iar la ele se poate ajunge cu un taxiboat.

Mănăstirea Evangelisteria, care înainte vreme era un refugiu pentru revoluționari, în timpul războiului pentru independența împotriva turcilor, este, de asemenea, un loc ce merită vizitat.

De interes este și orașul Skiathos, locul unde te poți distra și poți mânca pe săturate. Plajele încântătoare și peisajele fermecătoare completează tabloul idilic pentru care turiștii aleg insula Skiathos.