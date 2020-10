Șoc pentru Ioana Năstase! E acuzată că a înșelat o florărie celebră din Constanța. Imaginile nu mint

O florărie celebră din Constanța o acuză pe nepoata soților Năstase de fraudă. Imaginile, dar și detaliile au fost făcute publice pe pagina de Facebook a magazinului Buchetino, cel care o acuză, de altfel, de fraudă pe Rahelle.

Șoc pentru Ioana Năstase! E acuzată că a înșelat o florărie celebră din Constanța

Lumea mondenă e în stare de șoc. Nepoatei soților Năstase, dar și soției lui Iliei Năstase li se aduc acuzații grave.

”Domnisoara ( Rh Rahelle ) din imagine este nepoata sotilor Nastase, mai exact nepoata doamnei IOANA NASTASE , care in cursul zilei de vineri a venit in magazinul Buchetino din Constanta, a incercat sa plateasca cu un card bancar, iar ulterior banii au ajuns tot la ea in cont, fara sa ne explicam cum s-a intamplat aceasta frauda, la care nici banca nu ne da un raspuns. Intr-un final, am incercat sa o contactam, ne-a tot plimbat, iar in cele din urma a intervenit doamna Ioana Nastase ( sotia domnului Ilie Nastase) spunandu-ne ca ea nu o lasa sa ne faca plata si amenintandu-ne ca ne inchide magazinul, plus alte amenintari! VOI CUM ATI REACTIONA ???”, scriu reprezentanții magazinului Buchetino pe Facebook.

Plângere la Poliție împotriva nepoatei lui Ilie Năstase

Apoi, imediat au curs valuri de mesaje, din care reiese că Ioana Năstase ar proteja-o pe Rahella și că ar interveni cu diverse strategii.

”Aceasta fata de vineri si pana astazi se ascunde, nu raspunde bancii la tel, iar familia ei a intervenit cu diverse strategii , mai exact Ioana Nastase, sotia marelui Ilie Nastase o protejeaza si intervine in discutii spunand ca am amenintat-o”, scriu reprezentanții Buchetino pe Facebook.

De altfel, tot din mesaje reiese faptul că celebrul magazin de flori a depus plângere la Poliție pe numele nepoatei lui Ilie Năstase. ”De ce nu ați făcut plângere la Poliție?”, scriu internauții, iar răspunsul Buchetino a fost: ”Am făcut”.

Amintim că la începutul lunii iunie, Ioana și Ilie Năstase s-au cununat religios, după ce cu câteva luni în urmă ar fi intentat divorțul.

De menționat este că, pentru ziua cea mare, soția lui Ilie Năstase a ales o rochie tip sirenă, mulată și foarte sexy, cu un decolteu generos și cu o trenă impresionantă. De asemenea, voalul a fost unul lung și drept, machiajul impecabil, iar părul l-a avut prins în coc.

Dar nici fostul tenismen nu s-a lăsat mai prejos, el îmbrăcând un costum foarte elegant, cu un sacou cu epoleți, de culoare bleumarin, cu cravată asortată și pereche de ochelari de soare.