Soția lui Ilie Năstase a vorbit despre sarcină. Ce spune Ioana despre copil

Soția lui Ilie Năstase a vorbit încă o dată despre un motenitor pentru fostul tenismen. Ce spune Ioana despre copil? Cei doi formează unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc.

Unul dintre cuplurile din showbiz-ul românesc ce se întrece cu renumitul cuplu format din Bianca Drăgușanu și Alex Bodi la numărul de despărțiri și împăcări este cel alcătuit din Ioana și Ilie Năstase. Se pare că cei doi au trecut peste această etapă, iar mariajul lor a devenit unul bun de dat drept exemplu. Liniștea i-a învăluit total, iar aparițiile publice au devenit din ce în ce mai rare pe zi ce trece. Relația lor e numai lapte și miere de când au spus DA în fața Domnului, iar de o vreme încoace apar din ce în ce mai multe zvonuri care susțin că Ioana urmează să-i ofere încă un moștenitor celebrului sportiv.

Fostul tenismen a mărturisit deja în repetate rândul că i-ar plăcea să aibă o fetiță. Pentru a clarifica toată situația, bruneta a venit cu precizări despre viața sa. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, soția lui Năstase a mărturisit că nu este însărcinată, dar dacă va fi să redevină mămică ar fi mai mult decât bucuroasă, lăsând să se înțeleagă că cei doi lucrează la asta și că acest lucru s-ar putea întâmpla în orice moment. „No comment! Da, eu o să zic că da. îmi doresc, dacă Dumnezeu vrea să fiu, o sa fiu, dar momentan am alte planuri. Vreau să fiu sănătoasă și fericită, în rest am cam tot ce mi-am dorit.‘ a spus Ioana Simion, pentru Antena Stars.

Pandemia a încurcat planurile multora, printre care și ale Ioanei, care a declarat că abia așteaptă să pună bazele propriei afaceri. În acest context, bruneta se ocupă de toate detaliile pentru ca în scurt timp să-și poată vedea clinica medicală deschisă, a mărturisit pentru click.ro. „Îmi doresc ca anul acesta să deschid clinica medicală. Motorașele abia se pornesc, ca să zic așa. Dacă nu erau aceste interdicții și acest virus, situația era mult mai avansată, iar acum puteam să avem pacienți, dar din păcate planurile ne-au fost date peste cap”, a spus sursa citată.

„Știu că ea nu s-a căsătorit prima dată în rochie de mireasă și că își dorea foarte mult acest lucru. După ce am cucerit-o, am renunțat la divorț. Acum poate facem și un copil, dacă tot zice că mă iubește așa mult. Mai ales că tot îmi zice de când ne-am cunoscut că își dorește o fetiță, pentru că deja are un băiat”

Ilie Năstase