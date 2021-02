Smiley și Pavel Bartoș, ultimii prezentatori din emisiunea lui Măruță. Surpriza primită de cele două vedete

Supriză mare pentru fanii emisiunii ”La Măruță”. În această ediție, prezentatorii sunt nimeni alții decât Pavel Bartoș și Smiley, care au ținut să amintească că diseară, de la ora 20:30 va începe un nou sezon al emisiunii ”Românii au talent”.

Cei doi au primit și o surpriză din partea echipei, și anum, un platou plin cu bunătăți pe care l-au degustat amândoi.

Salutare, unde e Maruta? Diseară avem talent, rupem gura targului. Tu parca erai la cura de slăbire? (n.red. către Smiley). Ne simțim foarte bine în platou și cu platou. Smiley a venit cu skiurile de la emisiune, sunt niște skiuri cu roti”, a spus Pavel Bartoș.

Cei doi se descurcă de minune în postura de prezentatori ai emisiunii, prezentând emisiunea ”La Măruță”.

Noul sezon al emisiunii ”Românii au talent 2021”, adică sezonul cu numărul 11 revine la PRO TV din această seară, iar cei patru jurați, Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu, vor juriza cei mai talentați români. De asemenea, în acest an și schimbări. Pentru prima dată emisiunea va fi prezentată de două ori pe săptămână, respectiv vinerea și lunea. De altfel, cei patru jurați sunt pregătiți să le ofere cei trei de DA acelora care o să îi convingă că își merită locul în următoarea etapă, iar pentru cei care o să demonstreze că imposibilul nu există, au și câte două golden buzz-uri.

Despre acest nou sezon, Pavel Bartoș a declarat:

A completat și Smiley:

Actrița Alexandra Dinu a ținut să împărtășească și ea sentimentele despre faptul că se va afla la masa juriului:

”Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a spus aceasta.