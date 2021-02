Au mai rămas câteva săptămâni până când prezentatoarea Asia Express și juratul de la Vocea României își vor întâmpina fetița pe lume. Gina Pistol i-a dat vestea „proastă” lui Smiley: „Ai încurcat-o acum”. Care a fost momentul care a stârnit amuzamentul internauților.

Emoții mari pentru Gina Pistol și Smiley, În doar câteva săptămâni cele două vedete vor deveni părinți pentru prima oară, iar emoțiile au început să crească. Și pentru că nimic nu este mai amuzant decât să-l sperii pe viitorul tătic, frumoasa Gina nu scapă nicio ocazie în care să nu-l ironizeze pe Smiley. Recent, fosta prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a făcut o remarcă amuzantă despre fetița lor, care va veni în curând pe lume.

Se pare că micuța prințesă nu a vrut să își arate capușorul la ecografie, punându-și mânuțele în fața ochilor și a gurii. Momentul a amuzat-o pe Gina Pistol, care a spus că bebelușul deja îi seamănă și „nu-l vede bine” pe Smiley, avertizându-l în glumă că îi va fi foarte greu cu amândouă.

Smiley și Gina Pistol sunt foarte entuziasmați de venirea pe lume a fetiței lor și s-au asigurat că totul este pregătit pentru cel mai important moment din viața lor ca părinți. Asta nu e tot. Smiley e absolut topit după fetița lui nenăscută, dovada o face postarea recentă pe care a făcut-o pe rețelele sociale, când sărută burtica de gravidă a Ginei. Fanii au reacționat imediat cu mii de aprecieri și comentarii emoționante la adresa artistului.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a declarat emoționat Smiley.