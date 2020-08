Singurele imagini cu Emi Pian și Napi Ciprian, împreună, la același eveniment. Ce făcea liderul Duduienilor, în timp ce cânta Florin Salam

Emi Pian și călăul său, Napi, au petrecut de multe ori împreună, chiar la aceeași masă. Cei doi se învârteau în aceleași cercuri interlope, așa că se vedeau destul de des, mai ales la lăutari, amândoi fiind pasionați de muzică și voie bună.

În imaginile de mai jos, îi veți vedea pe Emi Pian și pe Napi petrecând unul lângă celălalt, în timp ce le cânta nimeni altul decât celebrul manelist Florin Salam. Din imaginile surprinse, se vede că Emi Pian și Napi se cunoșteau destul de bine.

Florin Salam le cânta ambilor despre tații lor, cunoscuți în lumea interlopă din România. Manelistul se adresa când unuia, când altuia. ”Să nu-l lași pe tatal tău, chiar acum, când îi e mai greu, să nu lași șmecherul tău, că ți-a dat un nume mare, peste tot să ai valoare”, este un vers al melodiei interpretate de acesta la care ambii au tresărit. Emi Pian chiar îl sărută pe manelist.

Napi se află în spital cu răni grave, nu la poliție

Emi Pian și Napy erau pasionați și de dat bani cu camătă în timpul partidelor de barbut. Cu o astfel de ocazie s-au întâlnit și marți seara, când între cei doi a izbucnit un scandal de proporții.

S-au înjurat, după care s-au îmbrâncit, iar Napi a scos un cuțit și l-a înjunghiat mortal pe Emi Pian. A fost chemată o ambulanță, iar medicii s-au chinuit minute bune să-l resusciteze, însă totul a fost fără rost. Interlopul a murit la scurt timp după atacul frenetic.

Chiar dacă în presăau apărut informații care spuneau că Napi a fost fost dus la audieri, acesta se află, de fapt, în spital, cu răni foarte grave. Acesta a fost atacat de fratele lui Emi Pian!

“Cipy se află in stare gravă la spitalul Elias din Capitală. El a fost rănit de fratele lui Emi Pian. Nu a fost audiat de polițiști. Doar ceilalti prezenți, adică mai mult de zece persoane. Plus vecini, care au auzit țipete și au ieșit la geam”, ne-au dezvăluit surse sigure, care au dorit să rămână sub protecția anonimatului, din motive lesne de înțeles.