Emi Pian, viață plină de scandaluri. În ce relație se afla cu Florin Salam

Emi Pian a murit supărat pe Florin Salam, despre care spunea că era ”frățiorul” său. Interlopul, care a avut parte de o moarte violentă, a spus acum trei luni totul despre relația pe care a avut-o cu celebrul manelist Florin Salam, cu care se cunoștea de foarte mult timp.

Emi Pian a murit supărat pe Florin Salam

În urmă cu trei luni de zile, Emi Pian i-a transmis un mesaj pe Facebook lui Florin Salam, după ce a fost deranjat de comportamentul acestuia. Interlopul a tot încercat să-l invite la ziualui, dar Florin Salam nu a fost de găsit. Mai mult, interlopul a lăsat să se înțeleagă faptul că manelistul l-ar evita.

Mesajul interlopului s-a transformat ușor într-o amenințare voalată. Emi i-a transmis atunci lui Florin Salam că nici măcar nu l-ar fi pus să cânte, deoarece știa că acesta nu mai cântă decât în …străinătate. „Eu te-am anunțat de o lună de zile că mâine e ziua mea. Dacă tu crezi că merită să mă onorezi cu prezența, să bem un pahar cu șampanie, că ești fratele meu, cumătrul meu, onorează-mă.

”Dacă vrei și-ți face plăcere, cumătrul Florin Salam, te aștept la un șpriț”

Dacă te-am deranjat vreodată verbal sau financiar nu veni! Am încercat să iau legătura cu tine prin fel și fel de modalități, am fost și la tine acasă, la soția ta, la Roxana… Nu te-am găsit! Te-am căutat pe unde știam eu că ești, nu te-am găsit. Am vorbit cu tine acum 2-3 săptămâni și mi-ai zis: ”Cumetere, tu ești viața mea”, sunt cuvintele tale… Dacă vrei și-ți face plăcere, cumătrul Florin Salam, te aștept la un șpriț, nu să-mi cânți, că eu știu că tu nu cânți în România”, spunea interlopul.

„Vreau să ajungă live-ul ăsta la un om foarte important, pe care l-am considerat frățiorul meu și viața mea. Dar, în schimb, e grea ralitatea… Să mor io dacă nu e grea realitatea!… Băi, oameni buni, eu sunt un om care nu deranjez pe nimeni, vreau să ajungă live-ul ăsta la cineva la care eu, frații și familia mea am ținut mult, dar n-o să mai ținem, că n-avem cum. Persoana aia nu se iubește nici pe el! O să spun niște cuvinte ca între doi frați. Mă doare, de aia vorbesc. În momentul în care eu țin la tine, la copiii tăi, la familia ta, la viața ta, nu te-am deranjat niciodată, oare de ce tu să fii atât de rău…”, i-a mai transmis Pian lui Florin Salam.

Emi Pian a avut parte de o moarte violentă, în timpul unei partide de barbut. Tensiunea a escaladat, iar bărbatul a fost înjunghiat mortal de un alt interlop, Napi. Se pare că la aflarea veștii, tatăl lui Emi Pian a făcut infarct și ar fi murit, potrivit unor surse citate de capital.ro