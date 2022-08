Simona Halep, salt uriaș în clasamentul WTA. Câți bani a câștigat jucătoarea din România după succesul de la Toronto

Simona Halep și-a îndeplinit unul dintre obiectivele acestui sezon. Jucătoarea din România a revenit în Top 10 WTA, după succesul spectaculos de la Toronto. Oficialii WTA au anunțat în această dimineață pe ce loc a urcat sportiva noastră. Halep se află și pe poziția a patra în bătălia pentru calificarea la „Turneul Campioanelor”.

Simona Halep a început turneul de la Toronto pe locul 15 WTA, dar după ce a câștigat competiția a urcat vertiginos în clasamentul jucătoarelor profesioniste și a ajuns în Top 10. Acesta a fost unul dintre obiectivele enunțate la începutul colaborării cu antrenorul Patrick Mouratoglou. Al doilea este câștigarea unui Grand Slam.

Simona Halep a învins-o pe Beatriz Haddad Maia, scor 6-3, 2-6, 6-3, și a urcat până pe locul șase WTA. Clasamentul oficial a fost actualizat în această dimineață. Halep s-a întors în primele 10 jucătoare ale lumii după mai bine de un an. În săptămâna 2-9 august, din 2021, a fost ultima dată pe poziția a zecea.

Eu am câștigat de două ori la Montreal, dar aici, la Toronto, niciodată. Am văzut multe steaguri ale României, atmosfera a fost fantastică.

Congratulations on an incredble week, Bia! ⭐️ #NBO22 pic.twitter.com/ACqg4PD8Wf

The first Brazilian to reach a WTA 1000 final 🇧🇷

Clasarea Simonei Halep putea fi chiar mai bună, însă la Wimbledon, unde a ajuns în semifinale, nu s-au acordat puncte, din cauza faptului că sportivii din Rusia și Belarus nu au avut voie să participe.

Simona Halep a primit după succesul de la Toronto 439.700 de dolari și a depășit 40 de milioane de dolari din tenis. Mai precis a ajuns la suma de 40.107.097. În acest clasament este depășită doar de surorile Williams.

🇹🇩 S-I-M-O-N-A 🇹🇩

The moment @Simona_Halep clinched her third title in Canada and her NINTH WTA 1000 crown! 🏆#NBO22 pic.twitter.com/SpyguB2I3q

