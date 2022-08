Cu cine va juca Simona Halep în finala WTA de la Toronto. La ce oră are loc meciul

Simona Halep a învins-o sâmbătă pe adversara sa din semifinalele turneului WTA Toronto, Jessica Pegula, cu scorul de 2-6, 6-3, 5-4. Campioana româncă și-a îndeplinit, astfel, obiectivul pe care și l-a stabilit la începutul anului 2022, anume revenirea în TOP 10 WTA. Tenismena se pregătește acum pentru confruntarea finală. Află cu cine va juca Simona Halep în finala de la Toronto și la ce oră va avea loc meciul.

Simona Halep a ajuns, sâmbătă, 13 august, în finala WTA. Sportiva româncă și-a învins adversara cu scorul 2-6, 6-3, 5-4 și s-a calificat în finala turneului de la Toronto. Meciul de pe urma căruia campioana poate să beneficieze de un cec de 439.400 de dolari va avea loc duminică, 14 august.

„În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor pentru că m-au susținut. A fost o nebunie, azi, așa că vă mulțumesc. Nu am renunțat la nicio minge. A fost un meci greu, incredibil. Este o jucătoare foarte bună, din TOP 10. A fost adevărată provocare pentru mine să vin și să dau tot ce am mai bun. Am luptat până la final și sunt mulțumită de cum m-am descurcat pe teren, astăzi.

(n.r. – Ce s-a îmbunătățit după primul set) Am schimbat un pic tactica. În primul set, ea lovea foarte puternic și nu simțeam ritmul. Apoi, m-am calmat și am încercat să o împing un pic în spate și am făcut-o bine.

(n.r. – despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou) De fapt, este prima noastră finală. Sper că vom avea multe altele. Vreau să îi mulțumesc, bineînțeles, pentru că este de partea mea și mă motivează să lupt și să câștig fiecare meci pe care îl joc. Este minunat să îl am în echipă. Chiar sunt onorată”, a declarat Simona Halep, după semifinala în care a învins-o pe adversara Jessica Pegula, potrivit DigiSport.ro.