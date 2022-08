Simona Halep, meci cu peripeții la Cincinnati. „Hai, retrage-te!” – VIDEO

Simona Halep s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Cincinnati, după un meci complicat cu Anastasia Potapova din Rusia (locul 24 WTA). Partida a fost întreruptă din cauza ploii, iar sportiva din România (locul 6 WTA) a avut nevoie de intervenția medicului, în finalul setului doi, din cauza unor probleme la genunchi.

Simona Halep a obținut în turneul de la Cincinnati a șaptea victorie consecutivă. Duelul cu Anastasia Potapova din Rusia, locul 24 WTA, a fost unul foarte complicat. Jucătoarea noastră, învingătoare în finala de la Toronto acum două zile, a început bine partida și a câștigat primul game pe setul adversarei. Cele două sportive au mers umăr lângă umăr până la scorul de 2-2, niciuna dintre ele nereușind să-și valorifice serviciul.

Potapova a făcut semn că are nevoie de intervenția echipei medicale, din cauza unor dureri la spate, dar a primit îngrijiri la vestiare pentru că partida a fost întreruptă din cauza unei rafale zdravene de ploaie.

Confruntarea a fost echilibrată și după ce s-a oprit ploaia. Halep a câștigat primul set, dar a început să aibă probleme medicale în al doilea. A acuzat dureri puternice la genunchiul stâng și a avut nevoie de îngrijiri, în finalul setului. Văzându-i grimasele, o suporteră din tribună i-a strigat să abandoneze. „Hai, Simona, retrage-te!”.

Jucătoarea de pe locul șase WTA a rămas însă pe teren și a strâns din dinți și după ce a pierdut setul al doilea s-a dezlănțuit în decisiv. Partida a durat două ore și 15 minute, scor 6-4, 3-6, 6-3. (VIDEO AICI cu interviul lui Halep de la finalul partidei).

Jurnaliștii din străinătate au apreciat efortul jucătoarei noastre care s-a încăpățânat să ducă partida până la final, în ciuda durerilor. Rămâne de văzut cât de serioasă este această accidentare pentru că la finalul lunii este programat ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Simona didn’t win this match, she survived it. In visible pain with her legs for the majority of the match, she still found a way to win. And that’s what champions do. Simona Halep defeated Anastasia Potapova 6-4, 3-6, 6-3. pic.twitter.com/dl1YcIIYmZ

— Romanian Tennis (@WTARomania) August 17, 2022