Simona Halep, epuizată după primul meci de la Cincinnati. „Sunt prea obosită să mă gândesc la ce va fi” – VIDEO

Simona Halep s-a calificat în turul doi de la Cincinnati, după un meci epuizant de trei seturi care a durat două ore și 15 minute. Jucătoarea din România a recunoscut, la interviul de la finalul partidei cu Anasasiei Potapova, că este foarte obosită și le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

Simona Halep își continuă marșul triumfal cu mai puțin de două săptămâni înaintea turneului de la US Open, care începe pe 29 august. Jucătoarea din România a reușit a șaptea victorie consecutivă și s-a calificat în turul secund al turneului de la Cincinnati. 6-4, 3-6, 6-3 a fost scorul partidei cu Anastasia Potapova din Rusia.

Duelul a fost epuizant și a durat două ore și 15 minute. Jucătoarea din România a avut probleme la genunchiul stâng, iar echipa medicală i-a acordat îngrijiri pe teren. Simona Halep a recunoscut la interviul de la finalul partidei că este foarte obosită. De altfel, a fost un dialog în care s-a văzut că nu se simte foarte bine.

Simona Halep’s on-court interview after her R1 victory over Anastasia Potapova in Cincinnati. pic.twitter.com/idf7QGN7P8

— Romanian Tennis (@WTARomania) August 17, 2022