Simona Halep, mașini de peste un milion de euro! Care e cea mai prețioasă bijuterie din garaj

Simona Halep are o colecție de mașini scumpe care i-ar face invidioși chiar și pe cei mai bogați oameni din lume. Jucătoarea de tenis a primit numeroși bolizi de lux drept cadou sau premiu de la turneele unde a participat.

Când îi vezi garajul burdușit cu mașini de lux te gândești că Simona Halep nu e pasionată doar de tenis, ci și de viteză și de mașini scumpe. Adevărul este că jucătoarea, fie că-i plac sau nu aceste automobile, le-a primit oricum datorită competițiilor în care a participat.

Poate că nu mai este ea numărul 1 mondial, dar, cu siguranță, încă mai deține o avere impresionantă care se estimează că ar fi undeva în jurul a 30 de milioane de dolari. Pe lângă banii pe care i-a strâns din competiții, fie pentru cele câștigate, fie pentru participare, ori din afacerile pe care le deține, Halep are o colecție de mașini de toată frumusețea. Niciuna nu valorează mai puțin de 100.000 de euro, iar însumate, valoarea lor se ridică la peste un milion de euro.

Pe lista mașinilor pe care le deține jucătoarea în vârstă de 27 de ani se numără un Mercedes-Benz CLS AMG, un Porsche 911 Carrera S, un Porsche Panamera, un SUV Range Rover sau un Mercedes-Benz GLE 450 AMG. Și, să nu uităm, mai are și un fabulos Mercedes-Benz SL63 AMG Cabrio.

Această decapotabilă valorează aproape 200.000 de euro. E echipată cu un motor V8 biturbo de 5,5 litri și 585 de cai-putere. Accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3,9 secunde, performanță care o face una dintre cele mai rapide mașini decapotabile din lume.

Acest Mercedes este favoritul Simonei, dar nu datorită vitezei, ci pentru că i-a fost dăruit în 2016 de 8 martie, chiar de către reprezentanța producătorului german. A fost atât un cadou de Ziua Femeii, cât și o bună ocazie de celebra 50 de ani de la lansarea primului model AMG.

Mașina pe care și-a cumpărat-o din propriii săi bani este SUV-ul Range Rover, de care, de asemenea, este atașată, pentru că autoturismul achiziționat din munca ei.

Halep are atât de multe mașini în colecție încât a început să le ofere și ea drept cadou altor personalități din sport, cum e cazul lui Ion Țiriac. Fostul tenismen a primit de la cea mai valoroasă jucătoare a momentului un Porsche 911 Carrea 4 GTS.

Tot ea i-a dat lui Țiriac și un Trabant în perfectă stare, cu semnătura ei. Știe că acesta este pasionat și de mașinile clasice.

În 2013, într-un interviu pentru Libertatea, jucătoarea a recunoscut că șoferia n-a fost niciodată punctul său forte:

Am susţinut examenul de sală în 2012. Nu eram foarte focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară am făcut bine, adică 24. La examenul practic nu am avut însă probleme.