Simona Halep-Magda Linette, în turul 2 la Roland Garros: cum se descurcă sportiva româncă

ACTUALIZARE 2: Simona Halep e aproape să câștige primul set – conduce cu 5 la 2.

ACTUALIZARE 1: Simona Halep s-a distanțat de adversara ei, scorul este de 3 la 2.

ACTUALIZARE: La ora 19:44, Simona Halep este la egalitate cu Magda Linette – scor 2 la 2 în primul set.

Partida dintre Simona Halep și Magda Linette se joacă pe arena „Suzanne Lenglen”.

E prima confruntare directă dintre Simona Halep și Magda Linette. Poloneza ocupă locul 87 în lume, iar cea mai bună performanță a sa la Roland Garros a fost reușită în 2017, când a ajuns până până în turul al treilea.

Adversara Simonei le-a declarat jurnaliștilor polonezi că are probleme de sănătate, înaintea confruntării de la Roland Garros.

„De ceva timp am migrene. La Bogota, criza a fost atât de puternică încât am ajuns la spital. Nu se știe de ce mi se întâmplă. Uneori am probleme când zbor, atunci mă panichez pentru că în aer, unde nu ai un doctor la îndemână, nu e cel mai plăcut lucru care ți se poate întâmpla. Partea cea mai rea e că poate dura chiar și o zi sau două. Dureri severe de cap și stare de greață, acestea sunt simptomele”, a declarat Magda Linette.