Cine este adversara Simonei Halep din turul 2 la Roland Garros. Magda Linette are grave probleme de sănătate

Simona Halep joacă în turul 2 la Roland Garros, joi, 30 mai, după ora 18:30, împotriva sportivei Magda Linette (locul 87 WTA). Poloneza a vorbit despre confruntarea cu Simona, dezvăluind tactica pe care o va aborda. Românca ar putea profita în partida de la Paris de faptul că Magda Linette are grave probleme de sănătate.

Magda Linette este adversara Simonei Halep în turul 2 la Roland Garros

Simona Halep și Magda Linette se vor întâlni pentru prima dată în carieră. Adversara Simonei le-a declarat jurnaliștilor polonezi că are probleme de sănătate, înaintea confruntării de la Roland Garros.

„De ceva timp am migrene. La Bogota, criza a fost atât de puternică încât am ajuns la spital. Nu se știe de ce mi se întâmplă. Uneori am probleme când zbor, atunci mă panichez pentru că în aer, unde nu ai un doctor la îndemână, nu e cel mai plăcut lucru care ți se poate întâmpla. Partea cea mai rea e că poate dura chiar și o zi sau două. Dureri severe de cap și stare de greață, acestea sunt simptomele”, a declarat Magda Linette.

Poloneza este conștientă că Simona Halep este favorită în confruntarea de joi, dar spune că va adopta o tactică agresivă.

„Nu m-aș simți bine să implor greșeala adversarei. Vreau să-mi creez propriile acțiuni, să dictez tempoul jocului. Sunt meciuri în care iese și altele în care nu. Vom vedea ce se va întâmpla în următorul. Cu siguranță, voi avea o oponentă mai dificilă”, a spus numărul 87 WTA.

Simona Halep a ajuns în turul 2 la Roland Garros după ce a învins-o pe Ajla Tomljanovic cu scorul de 6-2, 3-6, 6-1, la capătul unui meci în care și-a vărsat nervii pe echipa sa, în timp ce Magda Linette a trecut de Chloe Paquet cu 3-6, 6-1, 6-2. Linette are doar 2 victorii în ultimele 9 meciuri pe care le-a disputat.