Simona Halep, criză de nervi la Roland Garros. Ce le-a făcut celor din echipa ei

Simona Halep a avut o criză de nervi la Roland Garros, în timpul partidei cu Ajla Tomljanovic. Numărul 3 WTA a făcut semne în direcția lojei în care s-a aflat echipa ei, în setul secund, când era condusă de sportiva din Australia. Halep a revenit în setul decisiv și s-a impus cu scorul de 6-2, 3-6, 6-1.

Simona Halep, ieșire nervoasă la Roland Garros

Constănțeanca s-a impus în primul set cu 6-2, dar nu i-a ieșit jocul în setul secund. A fost condusă și a avut o criză de nervi, dar reacția ei a venit surprinzător după ce a câștigat un punct în fața adversarei. Simona a făcut semne în direcția echipei sale, fiind probabil nemulțumită de reacția acesteia din timpul meciului.

Simona Halep a pierdut al doilea set cu 3-6, dar și-a revenit în decisiv și s-a impus cu 6-1. Românca s-a calificat în turul 2 la Roland Garros și va juca, joi, împotriva sportivei Magda Linette, la o oră care va fi anunțată ulterior. Va fi prima partidă directă dintre cele două jucătoare de tenis.

Simona are statutul de favorită la Roland Garros, după ce în 2018 a reușit să câștige pentru prima dată în carieră trofeul de la Paris. A fost, de asemenea, primul trofeu de Grand Slam din palmaresul sportivei noastre.

Jurnaliștii străini au scris despre victoria Simonei în primul tur. „A fost doar un mic sughiţ, iar deţinătoarea trofeului, Simona Halep, avansează la Paris. Halep s-a descurcat cu emoţiile şi presiunea şi s-a calificat în turul secund la Roland Garros”, a scris Reuters.

„Sunt fericită pentru felul în care a mers acest meci. A fost un meci greu, dar am luptat pentru fiecare punct şi am reuşit până la urmă să câştig. Am încercat să rămân calmă şi să joc cel mai bun tenis al meu”, a fost prima reacție a Simonei Halep după victoria cu Ajla Tomljanovic.