Simona Halep, furioasă după eșecul de la Montreal. Cum susține că a fost ”lucrată” să piardă de către adversara ei

Simona Halep, furioasă după eșecul de la Montreal. Românca a revenit în circuitul mondial după 3 luni de pauză. Halep a pierdut, însă, în 3 seturi, în fața americancei Danielle Collins. Un moment important al partidei s-a petrecut în setul decisiv, când Collins a solicitat un time-out medical.

Simona Halep, furioasă după eșecul de la Montreal. Jucătoarea din Constanța a apărut în circuitul mondial pentru prima oră de la accidentarea suferită la Roma, în 12 mai. Fostul lider mondial a jucat direct în turul 2 contra americancei Danielle Collins (28 WTA). Halep a pierdut după 3 seturi intense, 2-6, 6-4, 6-4. La începutul săptămânii, logodnica lui Toni Iuruc a ieșit din Top 10 WTA pentru prima oră după 7 ani și jumătate. Ea a ajuns pe 13, iar după eșecul de la Montreal a căzut pe 14. Dar Halep s-a declarat mulțumită de nivelul de joc pe care l-a avut după 3 luni de pauză.

A fost un meci special după câteva luni de pauză forțată din cauza accidentării. Am jucat foarte bine și sunt foarte mulțumită cu tot ceea ce s-a întâmplat (n.r. pe teren), nu mă așteptam să fiu la nivelul acesta. Sunt din ce în ce mai bine (n.r. – din punct de vedere fizic) și am senzații pozitive despre cum am jucat astăzi. Am jucat trei ore la un nivel foarte înalt cu cineva care în ultima vreme a câştigat meciuri şi turnee”, a declarat Simona Halep, după partida cu Collins