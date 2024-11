Palatul funerar al lui Silviu Prigoană: cum arată locul de veci unde va fi înmormântat milionarul

Silviu Prigoană a murit cu puțin timp înainte de a împlini 61 de ani, iar familia se pregătește pentru înmormântare. Afaceristul a decedat în urma unui infarct, potrivit medicilor legiști, în timp ce se afla într-un restaurant din Brașov, iar familia își dorește ca înmormântarea să fie un eveniment discret.

Familia lui Silviu Prigoană se pregătește pentru înmormântare, însă totul se desfășoară cât se poate de discret. Gabriela Lucuțar se ocupă de funeraliile afaceristului și va avea grijă să îi respecte ultimele dorințe, pe care acesta i le-a comunicat personal, înainte de a se stinge din viață. De asemenea, cea supranumită Regina Întunericului, va respecta dorința lui Honorios și a celorlalți membri ai familiei și va păstra discreția.

Copiii lui Silviu Prigoană nu au comunicat ziua și locul unde va fi înmormântat afaceristul, dar există mai multe teorii în acest sens. Silviu Prigoană avea mai multe locuri de veci în București, iar fiii lui vor decide unde va fi depus sicriul cu trupul afaceristului.

Una dintre ipoteze este că Prigoană va fi înmormântat în cavoul familiei, acolo unde și-a înmormântat și bebelușul pe care l-a pierdut în urmă cu 15 ani, precum și tatăl. Cavoul decorat cu marmură neagră se află în Cimitirul Evanghelic Lutheran din București, și a fost fotografiat de paparazzii Click!

”Sunt pregătit să mor. Am luat loc de veci acum 30 de ani. Eu merg la etajul doi, iar tata e la trei! Sub el merg! Am un loc de veci de ți-e mai mare dragul să fii mort! Am șase locuri de parcare cu sicrie și 24 de urne. Tata e la etajul trei pe o parte, eu voi fi la doi. Dar eu totuși tot vorbesc cu fi-miu să mă incinereze. E și fi-miu ăla mic îngropat acolo, dar el are un loc special făcut, un mozaic cu trei îngerași. Vreau s-o aduc si pe mama aici, că ea e la Cluj”, a declarat omul de afaceri în podcastul lui Bursucu, cu puțin timp înainte să moară.