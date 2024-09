Simona Halep a dat cărțile pe față despre relația cu Patrick Mouratoglou. În sfârșit spune cum au stat de fapt lucrurile între ei

Simona Halep, fostul lider mondial în tenis, a vorbit deschis despre relația sa cu Patrick Mouratoglou, fostul său antrenor, și despre implicarea acestuia în scandalul de dopaj. Într-un interviu recent, sportiva a clarificat că Patrick Mouratoglou nu a avut nicio intenție rea și că acuzațiile conform cărora a fost manipulată de el sunt complet nefondate. De asemenea, jucătoarea de tenis a împărtășit cum s-a simțit revenind pe teren după o lungă pauză, deși rezultatele nu au fost cele așteptate.

În interviul acordat celor de la tennis.com, Simona Halep a abordat un subiect sensibil: relația sa profesională cu Patrick Mouratoglou și speculațiile legate de implicarea lui în scandalul de dopaj. Jucătoarea de tenis a subliniat că niciodată nu a fost manipulată sau influențată de fostul său antrenor și că a avut încredere deplină în echipa sa.

”Am auzit multe voci care spun că am fost manipulată de el. Asta nu este adevărat. A fost antrenorul meu și mereu am avut încredere în oamenii cu care am lucrat”, a declarat Simona Halep.