Simona Halep s-a pozat așa și a pus imaginea pe internet. Ipostaza demonstrează cât de puternică e FOTO

Simona Halep este într-o formă de zile mari și trage tare pentru a reveni la capacitatea la care juca tenis înainte de suspendare. Sportiva a publicat recent o fotografie pe internet, iar cei care o urmăresc au fost uimiți să o vadă așa.

La începutul acestui an, Simona Halep a primit verdict favorabil din partea TAS și s-a întors pe terenul de tenis. Pauza prelungită și-a spus însă cuvântul, iar sportiva a pierdut meciurile de la primele turnee de după revenire. Forma fizică și accidentările au determinat-o să ia o pauză de la competiții și să se concentreze asupra refacerii.

Chiar dacă nu participă la turnee, Halep face tot posibilul pentru a fi în cea mai bună formă. Ea a publicat pe Insta Stories un selfie făcut în oglindă, la sală, după antrenament. Sportiva are un zâmbet larg pe față, în timp ce tricoul transpirat arată că a avut parte de un antrenament intens.

Potrivit sport.ro, jucătoarea de tenis plănuiește să revină pe teren în luna septembrie și speră să primească un wildcard pentru a participa la turneul de la Seoul. Până atunci, se concentrează asupra antrenamentelor și speră să scape de accidentări.

Simona Halep a spus, într-un interviu acordat la începutul lunii, că se antrenează pentru a reveni la forma în care era înainte de suspendare și de scandalul de dopaj. Sportiva a spus că vrea să facă din nou performanță în tenis, iar dacă nu va mai reuși, își dorește să se concentreze asupra vieții de familie și să aibă copii. Halep a fost căsătorită cu Toni Iuruc, dar au divorțat după aproximativ un an de mariaj.

”I-am spus fratelui meu, acum câteva luni, că mă sperie viitorul. Niciodată nu am fost așa, pentru că în tenis te antrenezi astăzi pentru ziua de mâine. Dar, după această experiență prin care am trecut, sunt puțin speriată. (…) Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie”, a spus românca, pentru publicația Wearetennis.