Simona Gherghe, prima reacție după ce a aflat de incidentul cumplit prin care a trecut Mirela Vaida, după ce a fost atacată, în direct, la Acces Direct. Ce a spus gazda show-ului matrimonial Mireasa despre un eventual scenariu.

Sperietura îngrozitoare prin care a trecut Mirela Vaida în ediția de vineri a emisiunii Acces Direct a făcut multe vedete să reacționeze. Vedeta de la Antena 1 a fost atacată, în timp ce prezenta cele mai importante subiecte ale zilei, de către o femeie dezbrăcată, care a vrut să o omoare, aruncând cu un pietroi de dimensiuni considerabile după celebra moderatoare TV. Din fericire, femeia a fost imobilizată de către cei din echipa de producție și luată de polițiști. Mirela Vaida nu a pățit nimic, dar s-a speriat îngrozitor de tare.

După ce Adriana Bahmuțeanu a mărturisit, azi, că a trecut și ea printr-un episod asemănător, în urmă cu câțiva ani, când a fost agresată de un bărbat în mijlocul unei farmacii, iată că a venit rândul Simonei Gherghe să-și spună părerea referitor la ce a pățit colega ei de trust, asigurând românii că nu a fost vorba despre niciun scenariu, cunoscându-i foarte bine pe oamenii din echipa de producție. Reamintim că Simona Gherghe a prezentat Acces Direct, timp de mulți ani, înaintea Mirelei Vaida și este familiarizată cu împrejurimile. Prezentatoarea de la Mireasa i-a transmis un mesaj de încurajare colegei sale de trust:

Vedeta a trecut printr-o spaimă de zile mari, văzându-și moartea cu ochii, atunci când o femeie necunoscută a dat buzna în platoul de la Acces Direct, pentru a o ataca pe prezentatoare. Profesionalistă până la capăt, Mirela Vaida și-a revenit rapid după sperietură și a continuat să prezinte emisiunea.

„Ne-am intors in direct. Sunt in stare de soc, fac eforturi mari sa imi revin. Am fost atacata fix in momentul in care am intrat in direct. Dupa cum vedeti avem plaotul spart.

Avem un pietroi care trebuia sa fie in capul meu. Nu stim cine este doamna, a intrat dezbracata fix in momentul in care eu am iesit pe porti, deci a facut firul acestui atac foarte bine și tipa „sa imi dai banii”. Au imobilizat-o colegii mei și au acoperit-o cu o pătură și au chmeat poliția.

M-am interesat si colegii nu stiu cine este această doamnă. Am chemat politia, am luat un calciu sa pot sa ma calmez și sunt in soc realmete. Imi este frica pentru viata mea”, a declarat Mirela Vaida după momentul atacului.