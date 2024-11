Cum arată și ce profesie are Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu. Motivul pentru care este prieten cu Novak Djokovic

Călin Georgescu, candidatul independent care a surprins în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, se bucură din plin de sprijinul familiei. În timp ce soția sa îl susține din umbră, fiul său, Cosmin Georgescu, a activat în lumea sportului și îl cunoaște personal pe Novak Djokovic.

Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu, a fost coleg de cameră cu Djokovic

Rezultatul obținut de Călin Georgescu la alegerile prezidențiale a atras atenția inclusiv asupra familiei acestuia. Cosmin Georgescu, fiul politicianului, a fost tenismen și a avut ocazia de a fi coleg de cameră cu Novak Djokovic în perioada în care amândoi se antrenau la Academia de Tenis a lui Nikki Pilic, situată lângă Munchen.

Experiența aceasta a fost una marcantă pentru tânărul Georgescu, care își amintește și acum momentele petrecute alături de marele campion sârb. Într-un interviu acordat cu un an în urmă, Cosmin Georgescu a povestit cum a ajuns să se antreneze în Germania, deși la început avea puține cunoștințe.

„Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament și tatăl meu mi-a zis: ‘Într-o săptămână o să mergi în Germania la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo’. Nu știam o boabă de germană și nu vorbeam engleza foarte bine. Emoționat, am început să plâng. Tatăl meu mi-a spus scurt: ‘Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem peste opt luni’. A fost un șoc total!”

Cosmin și Novak Djokovic au devenit colegi de cameră în cadrul academiei. Djokovic, aflat la începutul carierei sale, a fost unul dintre copiii talentați selectați de Nikki Pilic, legenda tenisului croat.

„Nole mi-a fost primul coleg de cameră… Pilic spera să convingă un băiat talentat care să-i promoveze academia,” a adăugat Georgescu.

Cu ce se ocupă în prezent

În urmă cu mai mulți ani, Cosmin Georgescu a renunțat la competițiile de tenis, dar și-a transformat pasiunea într-o afacere. Este co-proprietar al Tennis Club by the Lake, un club modern situat pe malul lacului Herăstrău, în București. Alături de Andrei Săvulescu, fost tenismen și el, Georgescu oferă lecții de inițiere, performanță și recreere, punând la dispoziția clienților terenuri cu zgură vara și terenuri acoperite pe timpul iernii.

„Tennis Club by the Lake este situat pe malul lacului Herăstrău, gata să elimine orice factor de stres din viața dumneavoastră de zi cu zi. Clubul are trei terenuri cu zgură pentru vară și două terenuri acoperite în sezonul rece”, conform descrierii oficiale a clubului.