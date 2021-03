Ce a pățit Adriana Bahmuțeanu în farmacie. Moment neplăcut, în stilul Mirela Vaida

Moment neplăcut, în stilul Mirela Vaida. Adriana Bahmuțeanu a povestit că a trecut și ea printr-un eveniment similar, acum câțiva ani. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a fost atacată de un bărbat într-o farmacie din Capitală. Cum a scăpat și ce s-a ales de agresor.

După episodul neplăcut prin care a trecut Mirela Vaida, după ce a fost atacată, în direct, de către o femeie dezbrăcată care a aruncat cu un pietroi înspre ea, Adriana Bahmuțeanu face dezvăluiri șocante. Se pare că bruneta a trecut print-o întâmplare asemănătoare cu blondina de la Acces Direct. Fosta soție a lui Silviu Prigoană susține că a fost agresată de un bărbat în mijlocul unei farmacii din Capitală.

Totul s-a petrecut acum câțiva ani, când Adriana Bahmuțeanu se afla în incinta unei farmacii din București. Aici, vedeta Antena Stars a fost asaltată de către un bărbat, care a încercat să fugă, ulterior, dar a fost prins de către doi pensionari. Bruneta face dezvăluiri șocante despre vedetele din România care primesc tot felul de amenințări și sunt agresate la ordinea zilei, fără a se putea apăra:

Prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Antena 1 a trecut prin clipe de coșmar, în timpul ediției de vineri, 19 martie. Vaida a fost atacată de către o femeie dezbrăcată, care a pătruns în platoul de la Antena 1. Agresoarea a aruncat cu un pietroi înspre moderatoarea TV, care a început să țipe și plângă de spaimă.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar atacatoarea a fost imobilizată de către cei din staff-ul emisiunii și reținută de polițiști, ulterior. Mirela Vaida a trăit un adevărat șoc, spunând că a primit amenințări cu moartea, în ultimul timp, de la cineva care se semnează cu numele criminalei de la metrou, Magdalena Șerban.

„Sunt în stare de șoc. Am fost atacată, fix când am intrat în platou. Avea un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică, țipa în continuu să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metrou. Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac”, a declarat Mirela Viada, la scurt timp după incidentul șocant.