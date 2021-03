Mirela Vaida a avut mare noroc. Ce au găsit polițiștii, de fapt, asupra atacatoarei de la Acces Direct

Mirela Vaida a avut mare noroc. Polițiștii au prins-o, la timp, pe agresoarea care a încercat să o omoare, aruncând cu pietre înspre ea, în timpul emisiunii Acces Direct. Ce au descoperit oamenii legii asupra atacatoarei. Nimănui nu i-a venit să creadă.

Clipe de coșmar pentru Mirela Vaida. Prezentatoarea de la Antena 1 a fost atacată, în direct, de către o femeie necunoscută. Totul s-a petrecut vineri, 19 martie. Agresoarea a intrat goală-pușcă în mijlocul platoului emisiunii Acces Direct și a aruncat cu o cărămidă înspre Vaida, moment în care vedeta s-a speriat de moarte. Din fericire, pietroiul nu a lovit-o pe concurenta de la Te Cunosc De Undeva, dar sperietura prin care a trecut blondina nu va trece atât de ușor.

Polițiștii au ajuns imediat la fața locului și au reținut-o pe femeia violentă, iar surpriza lor a fost atunci când au găsit mai multe pietre asupra ei. Se pare că agresoarea venise chitită să o omoare pe Mirela Vaida, căreia îi striga „Să-mi dai banii înapoi”, atunci când a pătruns în platoul Acces Direct. Atacatoarea Mirelei Vaida a fost internată la o clinică pentru oameni cu probleme psihice din Iași.

„În jurul orei 17.00, prin apel 112, o persoană din cadrul unui studio de televiziune a sesizat faptul că o femeie necunoscută, complet dezbrăcată, a intrat in platoul de filmare, în timpul unei emisiuni ce se transmite în direct, având asupra sa și o bucată de cărămidă. A fost imobilizată.

După ce și-a revenit puțin din ș0c, Mirela Vaida a mărturisit că s-a temut îngrozitor pentru viața ei, mai ales pentru că, în ultimul timp a primit multe amenințări, pe rețelele sociale, de la Magdalena Șerban. Reamintim că acesta este numele criminalei de la metrou, cea care, în 2018, a împins o tânără de 25 de ani în fața trenului, la stația Dristor din Capitală. Femeia a murit pe loc, iar ucigașa ei a fost, atunci, condamnată la închisoare pe viață.

„Sunt în stare de șoc. Am fost atacată, fix când am intrat în platou. Avea un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică, țipa în continuu să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metrou. Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac”, a declarat Mirela Viada, la scurt timp după incidentul șocant.