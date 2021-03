Ce a făcut Daniela Gyorfi, prezentă ieri la Acces Direct: ‘Am crezut că este un scenariu cu Mirela Vaida’

Artista Daniela Gyorfi a fost martor la incidentul șocant în care Mirela Vaida a fost atacată în direct de către o necunoscută, care a intrat dezbrăcată în platou și a aruncat cu o piatră înspre prezentoare, strigând ”să-mi dai banii”.

Ce a făcut Daniela Gyorfi, prezentă ieri la Acces Direct

Amintim că în ediția de vineri a emisiunii Acces Direct, Mirela Vaida, a trăit un moment extrem de înfricoșător, care a afectat-o mult și despre care va vorbi mai în amănunt în ediția de luni a emisiunii Acces Direct. Astfel, la scenele șocante petrecute în platou, martoră a fost și artista Daniela Gyorfi, care urma să intre în platou. Inițial, aceasta a crezut că este vorba despre o farsă.

„Problema este că Mirela a intrat, s-a închis ușa și eu așteptam ca să intru. Vorbeam ca fetele în spate și mi-a zis că ”hai că te prezint”, a intrat și eu așteptam. Vă spun sincer. Eu cânt de ceva timp, eu când am auzit că se țipă prima dată, am crezut inițial că este vreun scenariu, pentru că eu nu am văzut pe nimeni dezbrăcat. Am auzit că Mirela țipă, am auzit ”dați-mi banii, dați-mi banii”, Mirela a strigat că o omoară”, a spus Daniela Gyorfi pentru un post de televiziune.

Celebra cântăreață a mai spus că în acele momente se poate gândi numai la Mirela Vaida și la ce s-ar fi întâmplat dacă era lovită cu acea piatră. De altfel, Daniela Gyorfi a recunoscut că a văzut-o și pe femeia care a atacat-o pe Mirela Vaida.

Mirela Vaida se află la munte

Mirela Vaida a recunoscut că în acele momente a văzut moartea cu ochii. În prezent, vedeta se află la munte cu familia.